Juez ordena suspender resolución que pretendía declarar reserva ambiental el 70% de Mocoa

Un fallo de tutela ordenó a Corpoamazonía frenar el trámite de una resolución que pretende declarar como reserva ambiental cerca del 70% de Mocoa.

El juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras en Cali, les dio la razón a los demandantes y ordenó suspender el trámite de esa resolución ambiental porque no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas a través del ministerio del Interior como lo ordena la normatividad.

De acuerdo con el fallo, ese proyecto de resolución de Corpoamazonía, a futuro, podría limitar el uso del suelo y frenar las actividades productivas de los pueblos indígenas afectados, por lo que, estableció como plazo 10 días para que se realice los estudios pertinentes y necesarios a fin de determinar si procede o no la consulta previa que demandan las comunidades indígenas en Mocoa y sus alrededores.

Los demandantes alegaron que la declaratoria de reservas ambientales sin participación efectiva de la población genera riesgos sobre la tenencia de la tierra, las economías campesinas y el desarrollo rural.