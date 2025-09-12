IMÁGENES: Barranquilla conquista el New York Fashion Week con colección inspirada en el Carnaval

La colección Barranquilla fusiona alta moda y moda de fantasía con elementos culturales del Carnaval, como el garabato, el mapalé y el congo. Foto: cortesía Alcaldía de Barrnaquilla.

Barranquilla hizo historia, este 11 de septiembre, en el Sony Hall de Nueva York, donde el diseñador Kenn Kozz presentó su colección Barranquilla, en el marco del New York Fashion Week.

Diez piezas de alta moda inspiradas en las danzas tradicionales del Carnaval y de las insignias de la ciudad, elaboradas por artesanos locales, se robaron los aplausos del público internacional y dejaron en alto el nombre de la ciudad.

Colección inspirada en el Carnaval de Barranquilla. Foto: cortesía Alcaldía.

La dirección general del proyecto estuvo a cargo de la primera dama, Katia Nule, con el acompañamiento institucional de la Alcaldía Distrital a través del programa Barranquilla es Moda, de la Gerencia de Proyectos Especiales, a cargo de Madelaine Certain, quien encabezó la delegación que viajó a Nueva York.

“La participación de Barranquilla en un escenario de talla mundial como el New York Fashion Week es una muestra del potencial que tiene nuestra ciudad para proyectarse internacionalmente. Desde la Alcaldía creemos en la cultura como motor de desarrollo económico, y este tipo de espacios nos permiten no solo promover el turismo, sino también visibilizar la creatividad, el talento y la identidad que nos hacen únicos”, afirmó la gerente de Proyectos Especiales.

La colección incluyó piezas como ‘Aves’, inspirada en el vuelo sobre el río Magdalena; ‘Fuego’, homenaje a los diablos arlequines; ‘Caimán’, un tributo a la leyenda viva del río; ‘Magdalena’, un vestido que fluye como las aguas de esa arteria fluvial, y ‘Caribe’, elaborado con más de 3.500 monedas de nácar y tejidos que evocan la tradición pesquera.

La pasarela. Foto: cortesía Alcaldía.

“A Nueva York traje mucho más que una colección, traje a Barranquilla entera. Su río, sus danzas, su cultura y, sobre todo, la alegría de su gente. Todo está en estas piezas que son tan nuestras como universales”, señaló el diseñador Kenn Kozz, visiblemente emocionado.

La reina en la pasarela

Como parte de las sorpresas de la jornada, la pasarela contó con la participación especial de la reina del Carnaval 2026, Michelle Char, quien, invitada por el programa Barranquilla es Moda, debutó como modelo en esta destacada plataforma internacional.

“Como reina del Carnaval de Barranquilla es un honor haber sido parte de una de las pasarelas más importantes en el mundo de la moda representando a mi ciudad y al talento local. La colección está inspirada en las danzas patrimoniales, y cerrar el show llevando la esencia del Carnaval al mundo entero fue un momento muy especial para mí”, mencionó la soberana.

Barranquilla dejó huella con el calzado de Flor Chaparro

Los atuendos que se exhibieron en el Runway 7 del icónico Sony Hall se complementaron con zapatos creados especialmente para esta ocasión por la diseñadora barranquillera Flor Chaparro, fundadora de la reconocida marca Efecé.

El calzado fue elaborado a mano por un equipo de más de 15 personas utilizando las mismas telas y bordados de la colección para lograr un concepto unificado. Cada par exclusivo combinó comodidad, coherencia estética y acabados de alta calidad.