Bogotá

Hombre que intentó asesinar a mujer indígena Wayúu fue capturado en Cundinamarca

Varias personas auxiliaron a la víctima y la trasladaron a pie a un centro asistencial del municipio.

Hombre que intentó asesinar a mujer indígena Wayúu fue capturado en Cundinamarca

Juliana De Los Ríos

Cundinamarca

En las últimas horas, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de un hombre de 27 años por el delito de tentativa de feminicidio, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca.

El capturado sería el presunto responsable de atentar contra la vida de su pareja sentimental, una mujer perteneciente a la etnia indígena Wayúu, a principios de 2025, utilizando un arma cortopunzante.

Esa captura se materializo por una orden judicial (...) y un juez dictaminó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario”, aseguraron desde la Policía de Cundinamarca.

El presunto ataque quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, en el que también se evidencia que varias personas auxilian a la víctima y la trasladan a un centro de salud a pie.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad