Hombre que intentó asesinar a mujer indígena Wayúu fue capturado en Cundinamarca

Cundinamarca

En las últimas horas, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de un hombre de 27 años por el delito de tentativa de feminicidio , en el municipio de Chocontá, Cundinamarca.

El capturado sería el presunto responsable de atentar contra la vida de su pareja sentimental, una mujer perteneciente a la etnia indígena Wayúu, a principios de 2025, utilizando un arma cortopunzante.

“Esa captura se materializo por una orden judicial (...) y un juez dictaminó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario”, aseguraron desde la Policía de Cundinamarca.

El presunto ataque quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, en el que también se evidencia que varias personas auxilian a la víctima y la trasladan a un centro de salud a pie.