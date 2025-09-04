Los candidatos responden, escuche y decida: Héctor Olimpo Espinosa

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, comentó ante la llegada de una nueva tributaria, que esa no es la vía para solucionar los problemas fiscales del país, “no puede ser que llevamos seis reformas tributarias en diez años. El bolsillo de la clase media termina aliviando las cargas y la mala conducta del Gobierno en la gerencia de recursos; es un gobierno que derrocha”. Apuntó que en este momento se necesita disciplina fiscal porque el exceso de poder siempre genera abusos, “el gran problema del país es que hay un Estado central con exceso de poder”.

En cuanto al escenario de cara a la crisis por el PAE, la falta de recursos y la posibilidad de que millones de niños se queden sin acceso a alimentos, dijo que cualquier omisión del gobierno central como en el tema del PAE, termina afectando a miles de niños, “ellos pagan platos rotos de la negligencia del gobierno central colombiano”. Comentó que se debe cambiar el modelo de Estado y de liderazgo y esa medida, dijo que tal exceso de poder del gobierno central concentró una dictadura fiscal y política donde trata a regiones como menores de edad, “se necesita mayoría de edad y autonomía”.

En “Un minuto para convencer”, el precandidato manifestó que Colombia tiene una gran amenaza y que estamos ad portas de retornar a épocas de la violencia que ya vivimos, “la única forma de un cambio de verdad, es un cambio de modelo de liderazgo y de Estado. De un líder que una y no divida”. También recordó que ha sido agente de transformación en cada experiencia como alcalde, gobernador y viceministro, “tengo una experiencia positiva, no llego a aprender, llego a gobernar”.