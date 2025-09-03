Héctor Olimpo propone legalizar mototaxismo para reordenar movilidad en Colombia

Cartagena

El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa lanzó una de sus propuestas más audaces y con impacto social: la legalización del mototaxismo en Colombia, con el fin de transformar la vida de más de 400.000 personas que hoy ejercen este oficio en la informalidad en al menos 150 municipios del país.

“Quiero dignificar la vida de los mototaxistas y sus familias, transformar sus proyectos de vida. El Estado los ha condenado a la ilegalidad con la Ley 769 y, por lo tanto, a la pobreza. Vamos a cambiar esa realidad”, aseguró el candidato, quien se comprometió a presentar un proyecto de ley que reconozca esta actividad como Transporte Individual en Motocicleta (TIM).

Un problema masivo y un vacío estatal

En Sincelejo, cerca del 60 % de los viajes urbanos se realizan en mototaxi y alrededor del 40 % de la población económicamente activa depende de este oficio. En ciudades como Santa Marta, el número de mototaxistas pasó de 38.000 en 2019 a 60.000 en 2021. Barranquilla, Cartagena, Montería, Palmira, Valledupar y otras urbes del Caribe concentran también miles de conductores que hoy trabajan sin contrato, sin seguridad social, sin salud ni pensión.

“Ustedes son el corazón de nuestra economía. Tenemos que darles a los alcaldes la facultad de apoyar y legalizar el mototaxismo en sus territorios”, agregó.

La propuesta contempla una implementación gradual:

Etapa 1: pilotos en 3–5 ciudades intermedias.

pilotos en 3–5 ciudades intermedias. Etapa 2: evaluación de impacto en movilidad, seguridad y economía local.

evaluación de impacto en movilidad, seguridad y economía local. Etapa 3: aprobación de una ley nacional de formalización e integración digital.

El modelo incluirá el uso de una plataforma digital única con geolocalización, tarifas reguladas, botón de pánico, registro de quejas y estadísticas para garantizar trazabilidad y seguridad.

Según explicó Héctor Olimpo Espinosa, el plan se inspira en experiencias de países como Brasil, India, Indonesia y República Dominicana, donde los mototaxis están regulados con licencias especiales, chalecos numerados, seguros obligatorios y plataformas digitales. “El mototaxismo puede convertirse en un transporte formal, seguro y con derechos. Colombia tiene que dar ese paso”.