Grupo Argos y Celsia, entre las 50 compañías líderes en sostenibilidad según Forbes Colombia

Grupo Argos y su empresa de energía, Celsia, fueron reconocidas por Forbes Colombia en el listado de “Las 50 empresas líderes en Sostenibilidad 2025”, un ranking que resalta a las compañías con una sólida gestión financiera y un compromiso integral con la sostenibilidad.

El medio destacó la presencia de Grupo Argos por más de 13 años en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, así como su estrategia frente al cambio climático, que ha permitido reducir en un 42% la intensidad de emisiones de dióxido de carbono, avanzando hacia la meta propuesta para 2030.

Por su parte, Celsia fue reconocida por su liderazgo en energías renovables, sus programas de eficiencia energética y la gestión del recurso hídrico. Estos avances le permitieron ubicarse en el top 10 mundial de la industria de energía eléctrica y consolidarse como la primera empresa del sector en Colombia.

“Refleja que la sostenibilidad no es solo un eje central de nuestra estrategia empresarial, sino también una convicción de largo plazo. Desde la descarbonización y la protección de la biodiversidad, hasta la eficiencia en el uso de los recursos”, expresó Ana María Uribe, gerente de Sostenibilidad de Grupo Argos.

La selección de Forbes incluyó criterios como solvencia financiera y el desempeño en rankings internacionales como el Dow Jones Sustainability Index, el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global y certificaciones de entidades como Icontec y CECODES.

Este reconocimiento reafirma el liderazgo del Grupo Empresarial Argos en la implementación de altos estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo, no solo en Colombia, sino también en los países donde opera.