Gremios del sector energético alertan déficit en subsidios que elevaría tarifas en estratos 1, 2 y 3

Nueve gremios del sector energético enviaron una carta al Gobierno nacional advirtiendo que el actual déficit en los subsidios para los servicios de energía eléctrica, gas natural y GLP podría traducirse en aumentos en las tarifas para los hogares de los estratos 1, 2 y 3, hacia finales de año.

En la misiva, los gremios solicitan una mayor apropiación de recursos tanto para lo que resta de 2025 como para el 2026.

Las agremiaciones —entre ellas Andeg, Acolgen, Acp, Agremgas, Andesco, Asocodis, Gasnova, Naturgas y Ser Colombia— indican que se requieren $8,9 billones para cubrir los subsidios en estos servicios durante los años 2025 y 2026.

Una “preocupación principal”

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 solo contempla $7,5 billones, generando un déficit estimado de $1,4 billones.

La preocupación principal radica en que, de no cubrirse esta brecha fiscal, las empresas no podrán seguir absorbiendo los costos, lo que podría trasladarse a los usuarios más vulnerables.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, explicó que si bien el Gobierno realizó algunos pagos a principios de año, la situación sigue siendo crítica.

“Frente a este comunicación enviada por los diferentes gremios, ante la situación de subsidios hay que decir varias cosas, la primera es que esto no es un tema nuevo es un tema recurrente de que los pagos que hizo el Gobierno nacional este año solventaron en parte la situación de subsidios, ya que saldaron las deudas hasta diciembre del año pasado y posteriormente pagaron hasta mitad del mes de febrero. El problema es que desde ahí no han vuelto haber giros por temas de subsidios, las centrales distribuidoras nuevamente están con problemas de caja y afectaciones en caja y la deuda de subsidios hoy en día ascienden a 2.2 billones de pesos”, dijo Castañeda.

El llamado de los gremios es a que el Gobierno revise y ajuste las partidas presupuestales para evitar que millones de hogares de bajos ingresos enfrenten incrementos en sus facturas.