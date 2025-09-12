Estas son las empresas más innovadoras de Santander en 2025 según la Cámara de Comercio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga celebró la edición 2025 de los Premios Innovadores de Santander, con los que reconocen a las empresas, líderes, colegios e instituciones más innovadores de la región.

Los premios rindieron homenaje a los empresarios que “están cambiando realidades y posicionando a Santander como un referente nacional en innovación”, en siete categorías: sostenibilidad, servicio, agroindustrial, producto, líder, start-up e innovación en proceso.

Los galardonados fueron:

Innovación en Producto: PSL Proanálisis SAS BIC, una empresa que aporta soluciones a sectores clave como hidrocarburos, energía, ambiente y salud.

PSL Proanálisis SAS BIC, una empresa que aporta soluciones a sectores clave como hidrocarburos, energía, ambiente y salud. Innovación en Servicio: Aspaen, una red educativa que ha revolucionado la manera de acompañar a los niños y jóvenes, creando espacios de libertad y felicidad que inspiran futuro.

Aspaen, una red educativa que ha revolucionado la manera de acompañar a los niños y jóvenes, creando espacios de libertad y felicidad que inspiran futuro. Innovación Agroindustrial: ESSI S.A.S., con su experiencia en el diseño y fabricación de equipos de procesos, envasado y final de línea, transforma la industria láctea y alimenticia con soluciones que elevan la productividad del campo.

ESSI S.A.S., con su experiencia en el diseño y fabricación de equipos de procesos, envasado y final de línea, transforma la industria láctea y alimenticia con soluciones que elevan la productividad del campo. Innovación Sostenibilidad: Petrocasinos S.A., una empresa con más de 30 años de trayectoria liderando servicios de alimentación, aseo y alojamiento. ¡Un reconocimiento a su compromiso con el desarrollo ambiental de la región!

Petrocasinos S.A., una empresa con más de 30 años de trayectoria liderando servicios de alimentación, aseo y alojamiento. ¡Un reconocimiento a su compromiso con el desarrollo ambiental de la región! Start-up: BIOFILE S.A.S. BIC, una empresa emergente que apuesta por el desarrollo de sistemas informáticos innovadores, marca el camino hacia la transformación digital y el crecimiento acelerado en la región.

BIOFILE S.A.S. BIC, una empresa emergente que apuesta por el desarrollo de sistemas informáticos innovadores, marca el camino hacia la transformación digital y el crecimiento acelerado en la región. Innovación en Proceso: Rambal S.A.S., con medio siglo de experiencia en el diseño y fabricación de piezas plásticas, esta empresa líder en soluciones de empaques flexibles demuestra que la innovación constante es la clave para mantenerse vigentes y competitivos.

Rambal S.A.S., con medio siglo de experiencia en el diseño y fabricación de piezas plásticas, esta empresa líder en soluciones de empaques flexibles demuestra que la innovación constante es la clave para mantenerse vigentes y competitivos. Líder Innovador: Liliana Caballero Rojas, ejemplo de compromiso, liderazgo y amor por la tierra. Desde Café Hacienda Casablanca, ha inspirado con su visión global y transformación de una caficultura sostenible en el campo santandereano.

“En 19 años, los premios innovación han reunido a más de 10 mil asistentes, recibido cerca de 2.500 postulaciones y entregado 79 reconocimientos a innovadores de Santander. Este año recibimos 329 postulaciones, 108 empresas fueron seleccionadas, 21 llegaron a la final y hoy celebramos a 7 grandes ganadores”, comentó Juan Carlos Rincón, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.