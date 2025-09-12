Se cae arrendamiento de buses del Metro de Medellín para Metrolínea en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) no logrará concretar el arrendamiento de buses con el Metro de Medellín para la fase 1 de la reactivación del sistema Metrolínea, debido a decisiones internas de la junta de la empresa paisa que priorizó su operación local.

Juan Manuel Delgado, director del AMB, explicó que aunque se adelantaron estudios técnicos, jurídicos y financieros con el Metro finalmente Medellín no pudo liberar los vehículos requeridos.

“Tenían necesidades operativas propias y ese arrendamiento podía poner en riesgo su servicio”, indicó Delgado.

La administración metropolitana junto con Metrolínea activó entonces un nuevo plan con otra empresa privada de transporte, también ubicada en Medellín, que ya tiene buses disponibles.

Según el gerente de Metrolínea, Emiro Castro Meza, se trata de vehículos duales, a gas, con capacidad para más de 80 pasajeros, que actualmente están siendo alistados en los patios de la empresa.

“El contrato sería hasta el 31 de diciembre y esperamos firmarlo la próxima semana. Una vez suscrito definiremos el cronograma de alistamiento y llegada de los buses”, confirmó Castro Meza.

Con esto se mantiene el objetivo de poner en marcha la fase 1 de mejoramiento del sistema masivo, que busca complementar la troncal principal con el transporte público colectivo, en medio de una crisis de movilidad e informalidad que golpea a Bucaramanga.