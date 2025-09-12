HOY inicia la Feria Ganadera de Colombia en Bucaramanga, ¿Hasta cuándo va?

Bucaramanga

Desde hoy 12 de septiembre hasta el próximo domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la Feria Ganadera de Colombia, que tendrá lugar en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga, CENFER.

Un espacio en el que se realizarán exposiciones, conciertos, juzgamiento de ganado y equino, muestras gastronómicas, granja, además habrá espacio para emprendedores.

Vea aquí la programación completa de la Feria Ganadera:

En este primer fin de semana, la atención estará puesta en el juzgamiento equino grado A, que regresa luego de no estar presente el año pasado. Desde el viernes hasta el domingo también habrá juzgamiento de la raza Beefmaster, junto a la muestra comercial, artesanal, gastronómica y espacios de entretenimiento familiar.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

En la parte musical, la programación arranca mañana 13 de septiembre con los internacionales Radio de México, Peter Manjarrés y Mario Cerchar. El domingo será un día familiar con presentaciones desde las 3 de la tarde de La Monarquía, Los Titanes de la Carranga, José y Son Rireño, Zumba Carranguera y Los Corraleros del Majagual.

Ingreso a la feria:

Según Omaira Ballesteros, coordinadora de la feria las boletas generales tienen un valor de 30 mil pesos para adultos y 8 mil para niños, con acceso a todas las actividades del día. Para los conciertos hay zonas VIP y palcos con precios adicionales.

10 días de programación, con cerca de 30 eventos. La feria ganadera se llevará a cabo hasta el próximo fin de semana, la cual cerrará con un show de carranga y vallenato, con invitados especiales como los Dotores de la Carranga.