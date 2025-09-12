Dos personas de Cundinamarca fueron capturadas en Sutamarchán, por extracción de hidrocarburos

En la finca la Esperanza a las afueras del municipio de Sutamarchán, los delincuentes escondían el combustible que extraían del poliducto de la empresa CENIT / Foto: Suministrada.

Sutamarchán

En las últimas horas la Policía Nacional en el occidente del departamento de Boyacá, dio a conocer la captura de un hombre y una mujer fueron capturados en una finca por el delito de apoderamiento de Hidrocarburos.

Según señalan las autoridades de la Estación de Policía del municipio, esta pareja realizaba la extracción de gasolina y ACPM de manera ilegal, para luego comercializarlo.

“Estas dos personas capturadas son una pareja de 36 y 37 años respectivamente, oriundos del departamento de Cundinamarca, quienes fueron sorprendidos en la finca la Esperanza ubicada en el Km 2, vereda Centro del municipio de Sutamarchán vía Tinjacá, estos delincuentes extraían combustible Gasolina y ACPM del poliducto perteneciente a la empresa transportadora de hidrocarburos CENIT”, indicaron.

La extracción del combustible la hacían de manera subterránea a través de una válvula, con la que se apoderaban de estos hidrocarburos.

“Por medio de una válvula Ilícita a través de una manguera hasta un Tanque subterráneo con una capacidad de almacenamiento de 7.000 galones aproximadamente, el cual estaba oculto dentro de una bodega hecha de guadua, y posteriormente era comercializado de manera ilegal, los individuos utilizaban la finca con una fachada de venta de heno y supuesta fábrica de pastas de concreto para cercas”, dicen las autoridades.

De acuerdo con la Policía Nacional, en este operativo se recuperaron aproximadamente 6.100 galones de combustible, así mismo, fueron incautados cuatro equipos móviles, los cuales utilizaban estas personas para realizar las coordinaciones de la venta y transporte del combustible.