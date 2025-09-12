¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con León de México? Fecha y hora

James Rodríguez, la figura de la Selección Colombia, vuelve a sus labores con el León de México. Tras haber marcado el gol de la clasificación de Colombia al Mundial del 2026, en el partido 3-0 ante Bolivia y ser el mayor asistidor, con 7 pases gol en las presentes Eliminatorias Sudamericanas.

Ya en territorio mexicano se espera que James este presente para el compromiso de este sábado, como visitante, durante el duelo León ante Tigres por la fecha 8 de la Liga Mexicana, el partido está programado para iniciar a partir de las 8:00 p.m (hora Colombia).

James llega en un buen momento en la doble fecha con la tricolor nacional, quiere seguir manteniendo su nivel de juego para seguir conduciendo el ataque de Los Panzas Verdes, que llegan a este juego con la necesidad de ganar.

León FC está en la novena posición de la tabla con tan solo 10 unidades de 21 posibles, debe empezar a sumar de 3 para escalar posiciones, en tres victorias, tres derrotas y un empate. En la última jornada goleó 3-0 a Querétaro en su casa.

Por su parte, Tigres llega en un momento más sólido, tras haber ganado como visitante 0-1 a Santos Laguna en la jornada 7 del fútbol mexicano, ocupando la cuarta posición del campeonato con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

En el último antecedente entre estos dos equipos fue el 22 de febrero por la Liga Mexicana de apertura, la victoria fue para el León 1-0 con gol del jugador colombiano Steven Mendoza.