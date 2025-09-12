Asociación de Salud Pública advierte riesgos en caso de eliminar políticas alimentarias en Colombia

La Asociación Colombiana de Salud Pública manifestó su preocupación ante la creciente circulación de mensajes en el país contra la alimentación saludable, especialmente por parte de líderes de algunas campañas presidenciales, quienes han manifestado su rechazo a que Colombia haya adoptado las recomendaciones internacionales que promueven la implementación de impuestos saludables y el etiquetado frontal de advertencia, prometiendo su eliminación en el caso de llegar a la presidencia.

Señalan que existen riesgos a la hora de pensar desmontar las medidas, tales como incrementar el consumo de productos comestibles y bebibles ultra procesados, deteriorar indicadores nacionales de salud, debilitar la reputación internacional de Colombia en salud pública, generar tensiones con organismos multilaterales y limitar el acceso a estrategias probadas de protección poblacional.

Insisten en que eliminar estás reglas podría traducirse en retrocesos en la prevención de enfermedades.

En contraste de esto, denuncian el avance de las denominadas “dietas corporativas”, resultado del dominio de grandes corporaciones transnacionales, las cuales reemplazan alimentos frescos y preparaciones tradicionales, aumentan enfermedades asociadas a dietas poco saludables, debilitan la soberanía alimentaria y erosionan sistemas locales y diversidad gastronómica.

Hacen un llamado a consumidores, profesionales de la salud y tomadores de decisiones para construir entornos alimentarios más sanos, en defensa de la autonomía alimentaria, la cultura gastronómica.