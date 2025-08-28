Se acerca el día de “Viva la Salsa” el concierto oficial de Amor y Amistad en Bogotá

El 19 de septiembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario de uno de los encuentros musicales más esperados del año, “Viva la Salsa”, el concierto oficial de Amor y Amistad que promete una noche épica, reuniendo a las voces más grandes de la salsa en un espectáculo sin precedentes.

Llega como artista confirmado Víctor Manuelle, considerado una de las figuras más influyentes de la salsa moderna. Su energía, carisma y repertorio de éxitos harán vibrar al público bogotano junto a leyendas vivas como el inconfundible Óscar D’León, el eterno galán de la salsa romántica Jerry Rivera, y los gigantes de la tradición salsera, El Gran Combo de Puerto Rico. A ellos se suman reconocidos artistas y agrupaciones que completan el cartel: Yiyo Sarante, uno de los referentes de la salsa dominicana; el poderoso sonido colombiano de Fruko y sus Tesos; y la herencia neoyorquina de Conjunto Clásico.

Cortesía: Ricardo Leyva Producciones Ampliar

Más que un concierto, “Viva la Salsa” es una invitación a celebrar los lazos que nos unen a través de la música que ha acompañado generaciones en celebraciones, reencuentros y noches inolvidables. Organizado por Ricardo Leyva Producciones – La Leyenda, con el respaldo de Sayco y el patrocinio de Ron Medellín, este evento no solo promete una producción de primer nivel, sino también una experiencia emocional que conectará al público con los ritmos más auténticos del Caribe y la tradición salsera.

Se han habilitado nuevas localidades, incluyendo Palco Box, Palcos Bronce y Cobre, y Sillas VIP numeradas, que garantizan una vista privilegiada y total comodidad. La boletería está disponible a través del portal oficial www.tuboleta.com, con un descuento especial del 30% hasta el 1 de septiembre.