Carlos Alcaraz recupera el primer lugar del ranking ATP; Camila Osorio sufre gran descenso en el WTA

Novedades en el mundo del tenis. Este lunes 8 de septiembre se dio a conocer la actualización del ranking mundial, listado en el que destaca el regreso de Carlos Alcaraz a la primera casilla de la categoría masculina, luego de haber quedado campeón del US Open 2025.

En cuanto a los colombianos, el cambio más significativo lo protagonizó María Camila Osorio, quien no pasó de primera ronda en el certamen estadounidense y consecuente a eso perdió varias posiciones en el conteo.

Carlos Alcaraz recupera el primer lugar del ranking ATP

Carlos Alcaraz, ganador el domingo del Abierto de los Estados Unidos, ha recuperado el número uno de la clasificación de la ATP con una ventaja de 760 puntos sobre su rival en la final de Nueva York, el italiano Jannik Sinner.

El tenista de Bolzano ha estado al frente de la clasificación mundial durante 65 semanas y no ostentaba el número uno desde hacía dos años. Es preciso recordar que el título del español en el cuarto Grand Slam de la temporada le ha proporcionó 1.950 puntos.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open 2025.

Alcaraz suma entonces 11.540 puntos por los 10.780 del transalpino Sinner, mientras que con 5.930 está el tercero Alexander Zverev y con 4.830 se queda el serbio Novak Djokovic en la cuarta colocación.

En cuanto a la cuota colombiana, Daniel Galán continúa siendo la mejor raqueta del país, tras mantenerse en la posición 131 con 490 unidades.

Camila Osorio sufre gran descenso en el ranking WTA

Camila Osorio no la ha pasado bien en sus últimas presentaciones. A excepción del Australian Open, en ninguno de los otros Grand Slams logró sobrepasar la primera ronda en la categoría individual femenino. Así pues, en el US Open terminó siendo derrotada por la neozelandesa Lulu Sun con parciales 6-4, 2-6 y 6-0.

Por cuenta de estas flojas presentaciones, la cucuteña perdió seis posiciones en el escalafón mundial y ahora se encuentra en la casilla 69. Siendo esta una muestra de la necesidad de recomponer camino de cara a la temporada 2026, especialmente por cuenta de sus reiteradas lesiones.

Camila Osorio en acción contra Moyuka Uchijima en el Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center el 8 de agosto de 2025 en Mason, Ohio.

Justamente al respecto habló en entrevista con la Agencia EFE: “Debo mejorar muchas cosas, el servicio entre otras, y ser más paciente, pero no me siento lejos de la parte alta del ránking. Si me mantengo sana, podré estar muy arriba. Mi idea no es volver al lugar 33 donde estuve, sino a uno de los 10 primeros, tengo con qué”.

A pesar del descenso, Osorio sigue siendo la mejor del país en la rama femenina y la sigue de cerca Emiliana Arango, quien ocupa el puesto 86 con 857 puntos.

