Temblor sacudió HOY 11 de septiembre Santander: detalles de su impacto, epicentro y magnitud

Atención, durante la tarde del 11 de septiembre, se registró movimiento telúrico, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.

Probablemente, usted ha identificado que en Colombia y sus alrededores, suele temblar todos los días, usualmente en las mismas zonas, el Servicio Geológico Colombiano indica que, estos lugares sostienen actividad sísmica activa, debido a su ubicación geológica y tectónica.

Temblor HOY 11 septiembre en Colombia

De acuerdo a la información brindada por el SGC, el evento sísmico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos - Santander, de magnitud 3.7 y profundidad 150 km algunos habitantes del sector reportaron haber sentido el movimiento, por ahora no se reportan daños en la infraestructura o heridos.

Detalles del temblor 11 septiembre

Tiempo de origen: 2025-09-11 16:46 Hora local (2025-09-11 21:46 UTC)

2025-09-11 16:46 Hora local (2025-09-11 21:46 UTC) Profundidad: 150km

150km Localización : 6.80°,-73.07°

: 6.80°,-73.07° Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 6 km, Jordán (Santander) a 8 km, Aratoca (Santander) a 14 km

Noticia en desarrollo

Le puede interesar: ¿Cómo activar el Sistema de Alerta de Terremotos en Colombia desde su celular?

Esto debería hacer durante un sismo, temblor o terremoto

Distintas entidades encargadas de los actos durante un hecho de movimiento del suelo, tal como el SGC, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, ya estas sean patios o parques.

Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe que cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.

Diferencia entre un Sismo, temblor y terremoto

Los tres términos han sido referenciados de esta manera según la Real Academia Española, el terremoto se identifica como un movimiento brusco de la corteza terrestre, lo que también indica que esta relación también se le da al término Sismo, mientras que, el temblor lo resalta que es la sacudida de la corteza de manera interferida durante los años.

Sin embargo, los expertos en área indican que el terremoto es cuando un sismo ha causado víctimas y daños, y el temblor es cuando este no perjudica el bien de las personas y edificaciones.