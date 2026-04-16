Paloma Valencia impulsa creación de bono escolar: se enfrenta a bloqueo del Pacto Histórico

En la plenaria del Senado avanza la discusión de un proyecto de ley de autoría de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, que propone la creación de un bono escolar o cheque que entregue el Estado a los padres de familia en Colombia para que financien la educación de sus hijos en colegios públicos o privados.

Se crearían dos tipos de bono: el “Bono Escolar Universal” y el “Bono Escolar Aditivo”. El primero incluye el pago total como pensión, matrícula, costos de enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comidas, administración, útiles escolares.

El segundo sería un bono adicional entregado a estudiantes que se encuentren entre los cinco mejores en el grado anterior o cuando obtenga reconocimientos acreditados por habilidades académicas.

Ahora, solo podrían acceder a los bonos los niños que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad de acuerdo con el SISBEN.

El proyecto está en segundo debate de cuatro necesarios, pero está frenado, pues en las ultimas sesiones el Pacto Histórico ha diluido el quórum necesario. Y tiene ponencia de archivo del senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz.

La iniciativa es cuestionada por sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues aseguran que busca “hacer de la educación un negocio”. Y es que argumentan que, de aprobarse, trasladaría recursos públicos a colegios privados.

Y el senador Antonio Correa, del Partido de la U, aseguró además que “en muchas regiones, la educación contratada se ha convertido en un negocio de la politiquería, donde se utiliza la insuficiencia del sistema público para beneficiar intereses privados, muchas veces en detrimento de los niños más vulnerables del país”.

Si la iniciativa no se aprueba en sus tres debates restantes antes del 20 de junio de este año, se hundiría por falta de tiempo.

“No le neguemos a los jóvenes una educación de calidad. Este proyecto es la oportunidad real para que las familias saquen adelante a sus hijos”, dijo en defensa la senadora Paloma Valencia.