JetSmart sobre inspección de MinTrabajo en El Dorado: “No se trata de quejas formales”

TRANSPORTE

Luego de que funcionarios del Ministerio del Trabajo realizaron una visita de inspección a la aerolínea JetSMART Airlines en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado este 16 de abril, la compañía no tardó en pronunciarse.

Aseguraron que la visita fue notificada el 15 de abril e indican que se trató de un procedimiento de rutina.

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“Esta actuación corresponde a controles de rutina y no responde a quejas formales, investigaciones en curso ni a la existencia de denuncias o irregularidades asociadas a la operación de JetSMART en Colombia”, indicó en un comunicado.

Asimismo, la aerolínea de bajo costó indicó que continúan operando en cumplimiento de la normativa vigente y que mantiene una relación transparente y colaborativa con las autoridades, en el marco de los procedimientos establecidos.

¿Por qué se hizo la inspección?

Caracol Radio conoció que la inspección fue solicitada por el sindicato SINTRATAC, mediante un requerimiento enviado el 6 de febrero al Gobierno Petro el que se pidió una verificación directa en las aeronaves de la compañía por supuestas irregularidades.

“En diversas ocasiones las aeronaves presentan condiciones deficientes de higiene, incluyendo la presencia de insectos como cucarachas dentro de la cabina de pasajeros”, se lee en la comunicación.

Asimismo, el gremio indicó que, ante la falta de personal de limpieza, “los Tripulantes de Cabina de Pasajeros serían obligados a realizar labores de aseo dentro de las aeronaves”.

El documento agrega que estas labores “se realizan sin el suministro adecuado y suficiente de elementos de protección personal (EPP), particularmente guantes”, y advierte que los tripulantes continúan con funciones de servicio a bordo después de estas tareas.

Además, se menciona que en jornadas laborales de hasta doce (12) horas en vuelos nacionales, los trabajadores no contarían con tiempos adecuados para alimentación o pausas.