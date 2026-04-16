Procurador pone bajo la lupa medidas de protección para candidatos: esquemas cuestan $1000 millones

Antenas recientes amenazas contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el procurador General Gregorio Eljach convocó a una reunión a la que asistió el ministro del Interior, Armando Benedetti, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez y representantes de la cúpula militar y la Policía Nacional.

Al encuentro también asistieron representantes de las campañas presidenciales, quienes fueron escuchados sobre los principales riesgos y si tienen algún tipo de amenaza.

Frente a esto, el ministro Benedetti confirmó el fortalecimiento de los esquemas de seguridad de los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales, con un mínimo de 40 efectivos de la Policía.

Esquemas que según aseguró, cuestan más de $1.000 millones mensuales y están compuestos por 4.351 hombres, que acompañan a los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales en sus desplazamientos.

Al final de la reunión, el procurador Eljach aseguró que la seguridad de los candidatos está garantizada.

Campaña de Abelardo denunció falta de garantías

Al término de la reunión, el representante de la campaña de Abelardo de la Espriella, se quedó por falta de garantías para su candidato ante la reciente amenaza de muerte que recibió el pasado fin de semana.

Sin embargo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, señaló que esta campaña no ha elevado peticiones de necesidades en especial, por lo que su esquema de protección es acorde a lo solicitado.