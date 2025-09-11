¿Qué implicaría la radicalización del gobierno Petro?

En Hora20 esta noche el análisis a la radicalización que plantea el presidente Petro para su último año de gobierno. Radicalización que iría en dirección a la entrega de resultados, pero donde también el discurso radical tendría un efecto. También en análisis a lo que significa esa estrategia para el relacionamiento con el congreso y el futuro de proyectos clave para el Ejecutivo. Después el Clan del Golfo que ahora es Ejército Gaitanista y de los elenos que vuelven a hacer llamados de paz.

Lo que dicen los panelistas

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista, Petro siempre ha estado radicalizado, “solo que en campaña fue más moderado, pero con el tiempo él ha mostrado posiciones cada vez más extremas y radicales o poco moderadas en comparación con lo que mostró en su primer periodo de gobierno en coalición y durante la campaña”. Manifestó que no le sorprende tanto que ahora se diga que el presidente Petro se radicaliza, “me parece interesante que se ventile de manera pública que esa es la estrategia de gobierno, es válida la pregunta de por qué ahora se destapan cartas y eso tiene que ver con un presidente frustrado con lo de elección a la Corte, también lo tiene preocupado el panorama fiscal que sin tributaria no se va a poder solucionar y la suerte de las reformas como salud y pensional que ahora está la Corte empezando a ponerle a lupa a la aprobación”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, planteó que ante la radicalización, se sigue tensionando la institucionalidad, “es radicalizar, es llamar al que no está ahí y decirle que es fascista, es la actitud para utilizar al Estado como plataforma de campaña y agitación permanente. Petro es un agitador permanente, pero lo grave es que abiertamente esto nos dice que se pone al servicio del candidato del gobierno, recursos del Estado para hacer campaña”.

Señaló que si la radicalización es para defender la institucionalidad, no se entiende por qué el Presidente ataca el Congreso, acusa empresarios o hay personas de su gobierno vinculadas con escándalos de corrupción como el soborno a congresistas.

Edinson Bolaños, director de la revista Raya y periodista, planteó que vale la pena preguntarse quiénes ejercen la radicalización en el país, “estamos ante un gobierno progresista con alianzas de otros partidos tradicionales, pero es llamativo y peligroso llamar a insinuar que el Presidente tuviese responsabilidad porque se escribieron unos trinos, en el asesinato de Miguel Uribe. Los discursos de radicalización son los que hacen daño en la democracia, donde lo que hemos visto al menos en estos últimos meses de discursos fuertes, es llamar a la radicalización en defensa de la Constitución política por parte del Presidente”. En esa medida, dijo que si el llamado a defender la Constitución, a que ministros y jefes de prensa defiendan programas de gobierno, es radicalización, “no le veo mayor inconveniente a eso; la gran radicalización de esta coyuntura política con el gobierno comenzó con la laboral, cuándo el Congreso sin dar trámite hundió la reforma”.

De otro lado, dijo que la extrema derecha en Colombia ha radicalizado su discurso y posturas en el congreso y por fuera, “precisamente porque llegó un presidente que no es similar a los presidentes de los últimos años y en ese sentido, encontramos radicalización de extrema derecha llamando precandidatos a destripar la izquierda, eso es radicalización criminal de la derecha”.

Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, manifestó que hablar de radicalizar es desconocer que el gobierno ha sido radical, “acá recordemos una víctima de perfilamiento del presidente con lo de Miguel Uribe, quien en ese discurso de atacar voces diferentes hoy se lleva una víctima, eso es lo que ha rodeado al gobierno de Petro, hoy ya pasó de ese discurso radicalizado, pero lo profundiza por la campaña, necesita exacerbar electorado y las bases que tiene en contra de quienes para él son los culpables del desgobierno y la falta de resultados”.

