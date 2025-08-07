Gobierno Petro: los 1.096 días en el poder, ¿cuál es la lectura al momento político?

En Hora20 un programa para analizar y reflexionar sobre el país que tenemos a tres años del mandato de Gustavo Petro y a 365 de que finalice este gobierno. El análisis sobre cómo leemos esa realidad que nos plantea ese Gobierno, si hemos logrado consensos y diálogos entre diferentes, la importancia de reconocerle al otro sus logros, pero también reconocer los fracasos por parte de quienes gobiernan. Hoy una mirada también a lo que falta este año y a cómo pinta un panorama electoral que, a un año de la posesión de un nuevo gobierno, todavía no hay claridades.

Lo que dicen los panelistas

Para Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación y columnista, la palabra clave para entender estos años de gobierno es transición, “es una transición inconclusa, caótica, con resultados diversos y que vuelve a poner ciertos temas sobre la mesa. Se cierra ciclo con Farc, pasa el estallido social y la pandemia y ahora se da un paso, una transición política en la modernidad democrática. Hay temas ahora en la agenda como las reformas sociales, injusticia social que toma mayor fuerza tras desmovilización de Farc”. Enfatizó en que el país acaba de llegar a la discusión, “tenemos instituciones, unos sistemas que se han construido, pero en medio de ese sistema había una población que no estaba, tan no estaba que Reforma a la Salud la llevaban 20 años promoviendo asociaciones de usuarios y cómo es posible que no habíamos tenido esa discusión hasta ahora”.

Camilo Granada, economista, politólogo, consultor y exalto consejero para las comunicaciones de la Presidencia, resaltó que no votó por Gustavo Petro, que no es petrista, pero reconoce que durante este gobierno se han planteado temas importantes para el país, además, de haber subido al escenario político a gente que tradicionalmente había estado excluida. “Creo que lo otro que le reconozco, es que hubo un primer momento de este Gobierno, de una oportunidad realmente abierta. No solo el primer gabinete que era amplio, pero la oposición se lanzó en debate ideológico, sectario y de no bajar al Presidente de exguerrillero”, además, planteó que después de un momento de conciliación y de búsqueda de acuerdos, “llegó la sacada de ministros, la radicalización, los decretazos, el escándalo de UNGRD que nos decía que el cambio era de nombres, no de estilos u formas, entonces el problema se ha ido deteriorando”.

Manifestó que reducir el papel de las EPS al de intermediario financiero, como lo hace el Gobierno, es tan tonto e insultante, como tratar al presidente de guerrillero por tomar las armas y entregarlas.

De cara al 2026 dijo que hay una ausencia de liderazgo que se reemplaza por una multitud de liderazgo, “todo el mundo se cree que es el próximo presidente y no puede ser de otra manera cuando tenemos 35 partidos políticos, todos con pocos miembros. Hay una crisis de ideas y de ideologías. El modelo petrista cepalino de los años 60, todo nacional, todo Estado, todo local, todo estatizado, no funcionó y creo que el neoliberalismo demostró sus límites”.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, comentó que desde el resultado de la segunda vuelta se sabía que el país estaba cambiando, “dos personas que llegaron al final de la competencia, era cada uno representante de sectores políticos distintos. Enfatizaba que ambos venían de sectores de la sociedad que no habían estado representados”. Dijo que sí cree que en el país se manifestó un cambio profundo en la política, “pero tengo críticas profundas sobre cómo ha sido la ejecución del gobierno, que es mala y deja mucho que desear”. De otro lado, señaló que hay que separar ejecución y el hecho político notorio de que sí hubo una renovación de las personas que están en el poder, aunque no necesariamente de las prácticas.

Fue enfático en señalar que el Presidente malinterpretó el mandato que le dio el país, “hay una visión dogmática de cómo manejar el país, dicen que EPS no deben existir, pero llevamos 30 años con el derecho a la salud funcionando más o menos bien”.

Para Gustavo García, abogado constitucionalista, exviceministro del Interior y consultor estratégico, en el Gobierno hubo un proceso de diálogo amplio con distintos sectores, sentados con bancadas, “pero faltó gallardía en el debate, que se refleja en las formas que se utilizan para hundir las reformas. El que más ha perdido en el ejercicio del debate es el Congreso, evitó posibilidad de posicionarse como órgano de debate serio. Ya la gente no argumenta y hablan como trinan”. De otro lado, dijo que hay desvanecimiento del debate desde la oposición, “ellos fracasaron en la tesis esencial de campaña, decían que íbamos a estar como Venezuela y dictadura y nada de eso ha pasado”.

Resaltó que el Presidente le habla a afros, indígenas, asociaciones y es evidente que esa población ha estado excluida y han vivido la violencia. De cara a temas como el conflicto, dijo que estamos empezando a madurar una idea nueva y es la territorialización del conflicto, “cuando hablamos con Farc tenían estructura nacional, pero las bandas son diferentes y si no hay participación en temas como descentralización y reconvertir conflicto”. Además, dijo que el conflicto de ahora nos obliga a pensar en dinámicas distintas, “que si paz total fue exitosa o no, es una cosa, pero es una forma de abordar el conflicto desde la territorialidad”.

