Listos los estudios de factibilidad para la construcción del teleférico en Salento, Quindío

El Teleférico de Salento iría desde la antigua posada alemana en autopistas del café hasta el parque principal Foto Cortesía Márquez y Fajardo

La firma Márquez y Fajardo presentó al municipio de Salento, Quindío los estudios de factibilidad para la construcción del teleférico que va desde autopistas del café hasta el parque principal del municipio de Salento.

Hernando Márquez, representante de la firma constructora explicó que “es un proyecto importante para la región, para el Quindío, para el turismo, para el destino que es nuestro querido Salento que va a solucionar mucho de los problemas que se generan en alta temporada.

Sobre lo que sigue indicó “del teleférico ya es un proceso que el municipio como tal viene y hace los estudios y nos hace las observaciones que tenga, son los estudios que presentamos y nosotros simultáneamente vamos buscando el cierre financiero que es una inversión de 720 mil millones pesos, es decir 160 millones de dólares a hoy”

Y agregó “queremos también anunciar que con mucho trabajo y orgullo acabamos de presentar ante el municipio de Salento los estudios de factibilidad del teleférico que sale de la autopista del café y que llega a Salento.

¿Qué particularidad tiene lo que presentaron del teleférico?

Lo que hemos venido presentando prácticamente y ya los beneficios que va a tener el municipio, el departamento del Quindío, trabajando muy de la mano con la gobernación y con el municipio.

Según el plan, el teleférico contará con 72 cabinas y el recorrido demorará 12 minutos, con un servicio que será de doce horas, El cable pasará por 14 pilonas, y será un viaje directo entre el lote de la antigua Posada Alemana en autopistas del café y el lote del actual concejo municipal.

Cabe recordar que el proyecto del teleférico de Salento se construiría a través de una APP, Alianza Pública Privada, entre la alcaldía de Salento, la Gobernación del Quindío y la firma Márquez y Fajardo.

Contexto

¿Qué es la factibilidad en un proyecto?

La factibilidad de un proyecto, en términos de la Real Academia Española (RAE),es la cualidad o condición de factible, es decir, la posibilidad real de que un proyecto se pueda hacer o suceder.

Un estudio de factibilidad es un análisis previo que evalúa si un proyecto tiene los recursos (técnicos, económicos, legales, operativos, de mercado) y las condiciones necesarias para ser implementado y alcanzar sus objetivos, permitiendo tomar una decisión informada sobre su viabilidad.