$500.000 millones es la inversión cercana del proyecto del teleférico de Salento en Quindío

En el marco de la reunión denominada ‘Alianza por el Quindío’ se expuso el avance del proyecto, el alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales indicó que actualmente está en una iniciación de asociación público privada APP que tiene prefactibilidad radicada desde el año 2023.

Destacó que ya van surgiendo los pasos para que el proyecto esté en factibilidad con el fin de que el municipio entré a realizar las evaluaciones correspondientes.

En ese mismo sentido manifestó que el teleférico disminuirá las problemáticas por las que actualmente atraviesa el municipio en materia de movilidad debido a la alta afluencia de turistas.

“Prefactibilidad va pasando los términos y va surgiendo los diferentes mecanismos para que se convierta en factibilidad y ya entrar al municipio a hacer las evaluaciones pertinentes y hoy muy contentos porque definitivamente gracias al programa de talento inteligente tenemos datos en tiempo real donde hoy podemos decir que nos están visitando alrededor de 3 millones y medio de personas al año, donde hoy gracias a este tipo de proyecto pues vamos a mitigar lo que hoy nos pasan temporadas altas en la congestión vehicular“, indicó.

¿Qué dicen desde la constructora que estructura el proyecto?

Por su parte Hernando Márquez de la constructora Márquez y Fajardo que es la estructuradora del proyecto, reconoció que llevan tres años en el proceso y esperan en un mes que estén los estudios de factibilidad para presentar al municipio y que este a su vez tenga su tiempo de evaluación.

Recordó que la estación de salida será desde la antigua Posada Alemana en la vía Armenia- Pereira donde se construirán 1.500 parqueaderos, centro de servicios, comercio y restaurantes, también un centro interactivo de agua, de fauna y de flora de la región.

“En cuanto a licencia como tal, eso es un proceso que le corresponde al municipio en la parte de autorizar la APP de acuerdo con las normas legales, el tema ambiental es con la CRQ de acuerdo con las consultas que realizamos a nivel de la ANLA, del Ministerio de Planeación estamos con CRQ a nivel de licencia. Entonces, realmente es un trabajo muy regional y eso no lo ha permitido. Los sistemas de cable en Colombia, como son sistemas sostenibles, ambientales, tienen mucho apoyo a nivel nacional y a nivel regional", mencionó.

Especificó que el recorrido será de 3.2 kilómetros en 12 minutos y habrá 72 cabinas para transportar a 2 mil personas por hora y finalmente llegará al municipio de Salento en la parte alta donde funciona el Concejo Municipal.

“Recuerde que tenemos una problemática con el destino de Salento, que esa problemática necesita una solución porque o si no deteriora el el el destino, que todos somos conscientes de lo que está pasando. Lo que busca este proyecto es conservar muy bien el destino y obviamente al conservarlo que tengamos un turismo sostenible", afirmó.

Fue claro que están en ajustes, pero la inversión es aproximadamente de 500 mil millones de pesos.