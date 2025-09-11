La situación es de máxima gravedad, la tierra está corriendo 15 metros al día: alcaldesa de Chipaque

La alcaldesa del municipio de Chipaque, Cundinamarca, habló en 6 AM de Caracol Radio para manifestar la preocupación que causado en diferentes municipios el más reciente deslizamiento en la vía de que conduce al Llano, y que, actualmente, mantiene esta vía cerrada.

El día de ayer, 10 de septiembre, se tomó la decisión de suspender temporalmente las labores de limpieza en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio. Esto desde un puesto de mando unificado convocado por la Alcaldía de Chipaque y el Comité de Gestión del Riesgo de Cundinamarca.

Una de las razones por las que se tomó la decisión de frenar el retiro de material de la vía, es porque según los bomberos, al despejar la parte baja del derrumbe que se encuentra sobre la carretera, se activa el lodo que se encuentra en la parte superior de la montaña de tierra, lo que genera un nuevo descenso acelerado de material que representa un riesgo muy alto.

En relación con esto, la alcaldesa del municipio de Chipaque, Daisy Jhoana Moreno, confirmó que la situación actual es de máxima gravedad, asegurando, a su vez, que a medida que es removida la tierra de la carretera, esta sigue descendiendo, avanzando un promedio de 15 metros cada día; Lo que está despertando especial preocupación, ya que se han presentado afectaciones en la vereda ‘Carasa’ y que la situación podría continuar afectando otras veredas de la zona.

La alcaldesa confirmó que el día de ayer, en compañía de los integrantes del Comité de Gestión de Riesgo, se retiraron todas las mangueras de la zona, se secaron pozos y canaletas y se suspendió el servicio de agua. Esto con el fin de que se dejara de crear el lodo que estaba siendo el principal responsable de los deslizamientos sobre la carretera. Sin embargo, se determinó que a pesar de suspender todas las fuentes posibles de agua, esta seguía brotando de algún sitio que no había sido identificado.

Además de esto, comentó que la población de la zona ha manifestado que desde hace varios años se le venía haciendo un llamado a la concesión por medio de cartas y hasta derechos de petición, con los que buscaban que se llevaran a cabo los mantenimientos necesarios, A pesar de esto, la alcaldesa estableció que hay un inconveniente al buscar responsables, pues no hay claridad sobre quien se encontraba a cargo de los mantenimientos de la zona, si la ANI o INVIAS.

Por tal razón, según Moreno, se ha radicado una solicitud a la Agencia Nacional de Infraestructura, para que de claridad de quién es el responsable del mantenimiento a los pozos de abatimiento, que es el lugar que se planteó, de donde podría estar filtrándose el agua por una presunta falta de servicio.

