Intrusión de drones rusos en Polonia: reunión de urgencia en la ONU y cierres de fronteras aéreas

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá de urgencia el viernes 12 de septiembre en Nueva York, tras la solicitud hecha por Polonia, que busca apoyo diplomático por la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio, además de un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN.

El miércoles, Varsovia denunció la intrusión de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Varias potencias occidentales condenaron el hecho.

Moscú negó haber querido atacar objetivos en el país y aseguró que Polonia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

Polonia y la guerra en Ucrania

Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Sin embargo, esta fue la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derribó. Polonia es un apoyo clave del país que se encuentra en guerra con Rusia.

El jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski, declaró a una emisora nacional que el objetivo de acudir al Consejo de Seguridad es “llamar la atención del mundo entero sobre este ataque sin precedentes perpetrado por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y de la OTAN”.

Cabe recordar que este Consejo se compone por cinco miembros permanentes con derecho a veto, divididos en dos grupos opuestos desde el punto de vista geopolítico: por un lado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, países aliados de Polonia y Ucrania; por otro, Rusia y China.

La intrusión de los drones provocó una avalancha de protestas por parte de los aliados de Polonia, desde Alemania hasta Francia, pasando por Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo con el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, varios de estos países han prometido enviar refuerzos destinados a la lucha antiaérea.

Alemania anunció que prolongará tres meses su misión de protección del espacio aéreo polaco y que el número de aviones de combate pasará de dos a cuatro. Mientras que Países Bajos acelera la entrega de dos de sus tres baterías Patriot, el despliegue de sistemas de defensa aérea de corto alcance y sistemas de defensa antirrobots, además de 300 soldados.

República Checa desplegará en Polonia tres helicópteros Mi-17, mientras que los franceses y los británicos enviarán “aviones Rafale y Eurofighter”.

Por otra parte, la intrusión de los drones la madrugada del miércoles se produjo en un contexto ya muy tenso: en vísperas de unas grandes maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, denominadas Zapad-2025 (Oeste-2025), programadas del 12 al 16 de septiembre.

Al respecto, China dijo esperar “que todas las partes implicadas resuelvan adecuadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta”, como indicó Lin Jian, portavoz de la cancillería.

Lituania y Letonia se suman al cierre de fronteras con Rusia y Bielorrusia

Polonia cerró su frontera con Bielorrusia a partir del jueves y limitó el tráfico aéreo en sus fronteras orientales, tras notificar los drones presuntamente rusos. Lituania y Letonia de este tipo.

Letonia comparte frontera con Rusia y Bielorrusia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país báltico, el general de división Kaspars Pudans, informó que el cierre perdurará, al menos, por una semana. La medida afecta a una zona de 50 kilómetros y hasta una altura de 6.000 metros.

Sin embargo, los vuelos comerciales internacionales, que operan por encima de los 6.000 metros, no se verán afectados por dicho cierre.