Grave herida recibió un perro que fue agredido con machete: hay un capturado

Un hombre, identificado como Jhon Jairo Vanegas Niño, fue capturado en el municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico, quien es señalado de haber agredido a un perro con un machete.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según indicó la Policía, uniformados capturaron al hombre luego de ser avisados por parte de la comunidad de este hecho en la calle 15 con carrera 9, en el barrio Pueblo Nuevo.

“De manera inmediata los uniformados se desplazan a lugar indicado para atender la situación, y cuando llegan observan a un hombre con un machete en la mano, y quien momentos antes había lesionado a un canino que se encontraba en el sector”, indicó la Policía.

¿Cómo sigue el perro agredido?

La Policía dio a conocer que el perro fue enviado a un centro veterinario, en donde se le brinda atención médica necesaria para garantizar su recuperación.

Asimismo, aseguraron que el hombre fue capturado bajo la ‘Ley Ángel’ en el que se indica que los animales “son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial causado directa o indirectamente por los humanos”.