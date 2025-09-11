Barranquilla

Sin luz sectores de Puerto Colombia, Soledad y Sabanalarga este JUEVES 11 de septiembre

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se extenderá por varias horas esta suspensión programada. Consulte el horario.

Trabajos de la empresa Air-e: cortesía.

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se suspenderá el servicio de energía en sectores de los municipios de Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga por trabajos de labores de mantenimiento y adecuaciones menores.

Sectores sin luz en Soledad:

En el barrio Las Moras Norte, en Soledad, los trabajos para el retiro de postes, se llevará a cabo en el sector de la carrera 18 con la calle 67, entre las 10:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Puerto Colombia y Sabanalarga:

Mientras tanto, en el barrio La Rosita de Puerto Colombia se adelantarán adecuaciones menores, en la carrera 1E con la calle 2, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para el caso del municipio de Sabanalarga, se desarrollarán obras en dos frentes de trabajo. De 8:45 de la mañana a 12:00 del día, hay trabajos programados en la calle 25 con la carrera 11, en el barrio Tolima y entre la 1:00 de la tarde y las 4:15 de la tarde, hay obras en el sector de la carrera 27B con la calle 30, en Las Quintas.

