EPM alerta sobre video falso creado con inteligencia artificial que usa la imagen de su gerente
En redes sociales circula un material en el que se promociona una falsa plataforma de inversión; la empresa pide consultar solo canales oficiales.
EPM advirtió a la ciudadanía sobre un video que circula en la red social Facebook y que fue creado mediante inteligencia artificial, en el cual se utiliza de manera fraudulenta la imagen y la voz del gerente general de la Empresa, John Maya Salazar.
En el material se promociona una supuesta plataforma de inversión que promete ganancias inmediatas a partir de una inversión mínima. Para darle apariencia de veracidad, los responsables hacen uso de una noticia falsa atribuida a un medio de comunicación de alta circulación.
La Empresa precisó que todos sus servicios se cobran únicamente a través de la factura de servicios públicos y que las transacciones digitales se realizan exclusivamente en su sitio web oficial: www.epm.com.co
Así mismo, EPM reiteró el llamado a la comunidad para verificar cualquier información relacionada con la organización únicamente en sus canales oficiales y evitar compartir contenidos falsos que puedan facilitar intentos de estafa.