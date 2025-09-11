EPM alerta sobre video falso creado con inteligencia artificial que usa la imagen de su gerente

EPM advirtió a la ciudadanía sobre un video que circula en la red social Facebook y que fue creado mediante inteligencia artificial, en el cual se utiliza de manera fraudulenta la imagen y la voz del gerente general de la Empresa, John Maya Salazar.

En el material se promociona una supuesta plataforma de inversión que promete ganancias inmediatas a partir de una inversión mínima. Para darle apariencia de veracidad, los responsables hacen uso de una noticia falsa atribuida a un medio de comunicación de alta circulación.

La Empresa precisó que todos sus servicios se cobran únicamente a través de la factura de servicios públicos y que las transacciones digitales se realizan exclusivamente en su sitio web oficial: www.epm.com.co

Así mismo, EPM reiteró el llamado a la comunidad para verificar cualquier información relacionada con la organización únicamente en sus canales oficiales y evitar compartir contenidos falsos que puedan facilitar intentos de estafa.