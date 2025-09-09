Diez cabañas destruidas deja un incendio en el balneario Rincón del Mar, en San Onofre, Sucre

Un voraz incendio consumió varias cabañas turísticas y una vivienda en el sector La Punta, del balneario Rincón del Mar, zona turística de San Onofre, Sucre, este martes 9 de septiembre.

El fuego, avivado por los fuertes vientos, se propagó rápidamente y dejó cuantiosas pérdidas materiales, y dos personas lesionadas.

La comunidad reaccionó de inmediato y, junto con turistas, lograron controlar las llamas hasta la llegada de organismos de bomberos, defensa Civil y Armada.

Según Ramiro Martínez, habitante de El Rincón, al sitio es de difícil acceso en vehículos pesados.

“Por ahí es muy difícil penetrar, no pueden pasar los camiones del cuerpo de bomberos”, señaló.

Paola Tous, coordinadora de gestión del Riesgo de Sucre, dijo a Caracol Radio, que, junto a bomberos, están evaluando los daños que produjo la conflagración y destacó la labor de la comunidad como primeros intervinientes para controlar las llamas.

“Se quemaron diez cabañas, la comunidad tuvo una labor excelente , ayudaron a la gente a salir, hubo solo dos personas afectadas (en su salud) que fueron trasladadas al centro de salud por el Municipio, un señor que se cortó y otro señor que se cayó haciendo labores de ayuda” expresó la funcionaria.

Dijo que los bomberos del municipio de Tolú, el municipio más cercano, fueron los primeros en llegar, después de la comunidad, y luego se sumaron bomberos de Coveñas, bomberos de Corozal y la defensa Civil.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y evalúan los daños ocasionados, según habitantes de Rincón del Mar se quemaron cerca de treinta cabañas.

Un jueves 3 de marzo de 2011 ocurrió una tragedia parecida en el mismo barrio de El Rincón, dejando decenas de cabañas destruidas por las llamas.