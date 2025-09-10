Tres muertos y 67 heridos por explosión de camión que transportaba gas en Ciudad de México

La explosión de un camión que transportaba gas en el sur de Ciudad de México provocó la muerte de tres personas y 67 se encuentran heridas, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana.

Las autoridades han indicado que los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, además, indicó que “no hubo ningún deceso hasta este momento” y explicó que la explosión “ocurrió con una pipa con capacidad de 49.500 litros de gas (...) y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema”.

Informo que, por la volcadura de la pipa en Puente de la Concordia, el incendio que provocó y su onda expansiva, tenemos al momento 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves. No tenemos hasta ahora registro de personas fallecidas.



Vamos a apoyar a las y los… pic.twitter.com/XIcYjurn0J — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 10, 2025

Como consecuencia, se han cerrado el flujo vial en la zona mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas.

El accidente ocurrió en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la capital, una zona de gran tránsito vehicular.

Por su parte, el secretario de Movilidad de la capital, Héctor Ulises García, dijo que debido a la explosión se suspendió el servicio del trolebús, cablebús y de la estación del Metro Santa Marta “hasta verificar que se encuentre controlada la situación”.