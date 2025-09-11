🔴 EN VIVO | Etapa 18 de Vuelta España: siga acá el recorrido de los colombianos en la contrarreloj

Este jueves 11 de septiembre<b> se llevará a cabo la última contrarreloj individual correspondiente a la etapa 18 de la Vuelta España.</b> Tendrá un recorrido de 12.2 kilómetros, iniciando y finalizando en la ciudad de Valladolid, España.La organización de la Vuelta España anunció un comunicado este miércoles sobre la etapa 18. El recorrido que tenía que ser de 26 kilómetros ahora se reducirá más de la mitad, la razón de la modificación se debe a motivos de seguridad,<a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/contrarreloj-individual-de-la-vuelta-espana-a-que-hora-salen-los-colombianos/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/contrarreloj-individual-de-la-vuelta-espana-a-que-hora-salen-los-colombianos/?rel=buscador_noticias"> <b>para</b> <b>proteger la integridad de los ciclistas, partiendo de las manifestaciones que ha habido a lo largo de la competencia.</b></a>La etapa 18 comenzará a partir de las 7:35 p.m. (hora de Colombia). <b>El primero en salir será el neerlandés Oscar Riesebeek</b>, mientras que el último en tomar partida será el líder, <b>Jonas Vingegaard, a las 10:17 a.m. (hora de Colombia).</b>Por otro lado, <b>el primer colombiano en comenzar la contrarreloj individual será Brandon Rivera</b> de Ineos Grenadiers, mientras que <b>Harold Tejada de XDS Astana Team es el que cierra la participación nacional</b><b>.</b>Cabe mencionar que el <a href="https://caracol.com.co/2025/09/10/vuelta-a-espana-2025-asi-le-va-a-egan-bernal-y-demas-colombianos-durante-la-etapa-17-en-vivo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/10/vuelta-a-espana-2025-asi-le-va-a-egan-bernal-y-demas-colombianos-durante-la-etapa-17-en-vivo/"><b>italiano Giulio Pellizzari coronó la etapa 17 de la Ronda Ibérica</b></a> luego de cruzar la línea de meta con un tiempo de 03:37:00, el podio lo termino de completar Thomas Pidcock y Jai Hindley.