Diseñadora trans muere en Santa Marta por posible caso de escopolamina; autoridades investigan

Santa Marta

La Fundación Volver a Vivir confirmó el fallecimiento de María del Mar Perdomo, ex representante del Huila en el Reinado Nacional Trans del Mar y diseñadora de modas que llegó a Santa Marta para participar de este certamen.

A través de un comunicado, se informó que el hecho ocurrió el 9 de septiembre, cuando la joven ingresó a la Clínica del Prado tras sentirse mal y de manera inesperada al día siguiente la institución médica informó su deceso.

Según el parte entregado por la clínica, María del Mar habría sido víctima de escopolamina. Sin embargo, aún no existe un documento emitido por Medicina Legal que confirme dicha información.

Le puede interesar: ¡Pilas! Evite ser víctima de escopolamina y de robos con estas recomendaciones

La fundación aclaró que la joven no fue hallada sin vida en un hotel, como se afirmó inicialmente en medios digitales. Indicaron que Perdomo salió a cenar y luego notificó a su comitiva que se sentía indispuesta, decidiendo acudir al centro asistencial.

Al respecto, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, activó la ruta de atención interinstitucional para esclarecer lo sucedido, mientras que la organización Volver a Vivir expresó su solidaridad con la familia y exigió respeto hacia la memoria de la joven.

“Solicitamos a las autoridades avanzar con celeridad en el esclarecimiento de este caso, cuyas causas aún se encuentran en investigación. He convocado a una reunión con las autoridades competentes, para conocer de primera mano los detalles de lo sucedido. Hasta tanto no se emita el dictamen de Medicina Legal, reiteramos que cualquier información que circule no puede considerarse oficial", trinó en su cuenta de X.