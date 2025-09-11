Desmantelan banda que extorsionaba a sus vecinos en un barrio de Ibagué

Ibagué

Un juez penal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Usurpadores’, dedicado a extorsionar a varias familias en el barrio Torres de Nueva Castilla de Ibagué.

Un fiscal Gaula de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión consumada y en grado de tentativa. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Durante el desarrollo de cinco diligencias de allanamiento y registro, realizadas por el Gaula de la Policía Nacional, en inmuebles ubicados en los barrios Nueva Castilla y Villa Cindy de Ibagué, se lograron las capturas de Daniel Vargas Ovalle, alias El Chatarrero; Ricardo Antonio Estrada Valencia, alias El Reciclador; y Andrés Estiven Celemín, alias El Gordo o El Paisa.

En la misma acción, se logró la incautación de un arma traumática, celulares, dinero en efectivo y documentos con información de las víctimas.

¿Qué otros detalles se conocieron durante la investigación?

Con la investigación se evidenció que los hoy procesados, al parecer, llegaban al lugar de los hechos, donde les entregaban un celular a las víctimas, para que, por medio de videollamada, alias El Indio, recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar), los amedrantara y exigiera el pago de 20 millones de pesos, a cambio de no atentar contra sus vidas o desalojarlos de sus viviendas.