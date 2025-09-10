Recapturado alias ´Chuky´ delincuente que se había fugado de la cárcel de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que cayó Diego Fernando Otalora López conocido en el mundo delincuencial con el alias de ‘Chuky’, delincuente de 32 años que tiene con amplio prontuario judicial.

La recaptura de alias ´Chuky´ se logró cuando caminaba por el centro de Ibagué dando cumplimiento a un apetición del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por los delitos de hurto calificado y agravado, además de uso de menores en la comisión de delitos.

Alias ´Chuky´ se fugó del Coiba de Picaleña el pasado 21 de febrero de 2025, cuando según las investigaciones, logró salir del centro de reclusión a través de una torre que está ubicada y conecta hacia el sector del barrio los Tunjos, en la comuna 9.

Alias ´Chky´ se identificaba con cédula falsa

Al momento se su captura presentó a los uniformados de la METIB un documento con el nombre de Cristian Israel Sánchez Álzate, lo que fue detectado por parte de los uniformados que procedieron a detenerlo.

Según información de la Policía Metropolitana de Ibagué, alias ´Chky´ desde el año 2013 hasta 2025 presenta un historial judicial que evidencia una trayectoria delictiva persistente por lesiones personales, hurto agravado, hurto calificado, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, homicidio, fuga de presos, uso de menores en la comisión de delitos, hurto calificado y agravado.

“Con esta captura ratificamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la aplicación efectiva de la justicia. Alias ‘Chuky’, quien había escapado del Coiba Picaleña y acumulaba más de 10 anotaciones judiciales por delitos de alto impacto”, mencionó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.