Cuatro personas son halladas muertas tras una creciente súbita en un río del Meta

El Dorado, Meta

Con el hallazgo de los cuerpos los dos menores de edad que no habían sido encontrados por los organismos de socorro y el personal de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Meta (DIGERD), la gobernadora Rafaela Cortés dio por terminada la búsqueda de las 11 personas desaparecidas a causa de la creciente súbita en el río Cumaral, vereda Alto Cumaral, del municipio El Dorado. Siete personas fueron rescatadas con vida.

La funcionaria reportó este suceso en horas de la noche del miércoles 11 de septiembre. De inmediato, se activaron todos los protocolos de búsqueda y rescate con el apoyo de la Alcaldía de El Dorado. Participaron 12 unidades de socorro: seis de la Defensa Civil y seis del Cuerpo de Bomberos, además de algunos habitantes de la zona.

En cuestión de minutos, se logró el rescate de siete personas con vida, así como el hallazgo de los cuerpos de dos personas más.

La gobernadora del Meta extendió sus condolencias con los familiares de las víctimas: “Con la recuperación de los cuerpos se da por terminada la búsqueda con un fatal desenlace de 4 fallecidos y 7 personas rescatadas con vida. Todas mis oraciones y las del departamento con los familiares que hoy enfrentan esta terrible pérdida”.

Además, suplicó a los habitantes y a quienes visitan el departamento que atiendan las atender las alertas oficiales sobre el estado de ríos y fuentes hídricas.

Por otra parte, Cortés agradeció “a todas y cada una de las personas que nos apoyan en este momento” y realizó un reconocimiento a la comunidad por actuar “de forma ejemplar y solidaria”, lo que permitió reaccionar con rapidez, “informando del hecho y sumándose a las labores de búsqueda y rescate”.