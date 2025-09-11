Cinco noches de música en el Movistar Arena: del 11 al 14 de septiembre.

El Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir a miles de asistentes en una seguidilla de conciertos que promete emociones intensas y variedad musical.

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre de 2025, el recinto será testigo de cinco espectáculos consecutivos con artistas de talla internacional y nacional.

La jornada inicia el jueves 11 con Rels B, el artista español que llega con su gira A New Star World Tour, cargado de éxitos y energía urbana.

El viernes 12, el dúo italiano Mathame presentará NEO, una experiencia electrónica inmersiva que ha conquistado escenarios globales.

El sábado 13, el turno es para el ídolo de la música popular colombiana Jhonny Rivera, quien celebra 20 años de carrera con una segunda fecha que promete ser inolvidable.

Y el domingo 14, el dúo mexicano Jesse & Joy cierra el ciclo con su Despecho Tour, una propuesta cargada de sentimiento y calidad vocal.

Con esta programación, el Movistar Arena reafirma su posición como epicentro cultural de Bogotá, ofreciendo espectáculos para todos los gustos y consolidando su impacto en la industria del entretenimiento.