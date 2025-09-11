Aprehendido menor de 15 años con 40 dosis de base de coca en Malambo

Un menor de tan solo 15 años fue aprehendido en el municipio de Malambo cuando se transportaba, al parecer, con 40 envolturas plásticas transparentes que en su interior contenían sustancia que se asemeja a la base de coca.

Según la Policía, el menor fue aprehendido en la calle 16 con carrera 1A Sur, en el barrio La Fe, en el municipio de Malambo.

“Con estas incautaciones evitamos que decenas de dosis lleguen a manos de nuestros jóvenes y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, dijo el General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La droga estaba lista para ser vendida

La Policía sostuvo que, la droga incautada al menor estaba lista para ser comercializada en diferentes puntos del municipio.

Por otra parte, se indicó que el menor será enviado a la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.