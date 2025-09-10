Transportadores piden arreglo de la transversal del Cusiana que comunica a Boyacá con Casanare
Piden al Gobierno Nacional soluciones definitivas frente al deterioro de la vía.
Sogamoso
Un grupo de transportadores adelanta desde la mañana de este miércoles un bloqueo en la Transversal del Cusiana, corredor estratégico que conecta a Sogamoso (Boyacá) con Yopal (Casanare), en rechazo a la falta de avances en las obras de estabilización y mantenimiento que se requieren en el sector.
Alexander Merchán, vocero de los manifestantes, aseguró que la decisión de bloquear se tomó tras años de promesas incumplidas:
“Estamos aquí porque no hay otra alternativa de paso. Llevamos demasiado tiempo escuchando anuncios de arreglos que nunca se cumplen. La vía tiene cierres, pasos restringidos y condiciones críticas que afectan a transportadores, pasajeros y comunidades enteras”, indicó.
Merchán explicó que el bloqueo no busca afectar a la ciudadanía sino llamar la atención del Gobierno Nacional y del Invías, entidades a las que reclaman presencia inmediata en la zona.
“Esto no es un capricho, es una necesidad urgente. La carretera está prácticamente colapsada, no se puede transitar con normalidad y eso nos genera pérdidas millonarias. El combustible escasea, los tiempos de viaje se duplican y la carga se queda represada”, agregó.
El líder transportador recordó que este corredor vial es fundamental para la economía regional, pues por allí se movilizan alimentos, insumos, hidrocarburos y productos agrícolas entre los Llanos y el centro del país.
“Cada día la situación se vuelve más insostenible. No hay vías alternas en condiciones adecuadas y la Transversal del Cusiana lleva años en contingencia. Lo único que pedimos es que dejen de improvisar y nos den una solución definitiva”, puntualizó.
Los transportadores advirtieron que mantendrán la protesta hasta que reciban compromisos concretos del Gobierno, al tiempo que pidieron a las autoridades territoriales servir como puente en la mesa de diálogo.