Transportadores piden arreglo de la transversal del Cusiana que comunica a Boyacá con Casanare

Sogamoso

Un grupo de transportadores adelanta desde la mañana de este miércoles un bloqueo en la Transversal del Cusiana, corredor estratégico que conecta a Sogamoso (Boyacá) con Yopal (Casanare), en rechazo a la falta de avances en las obras de estabilización y mantenimiento que se requieren en el sector.

Alexander Merchán, vocero de los manifestantes, aseguró que la decisión de bloquear se tomó tras años de promesas incumplidas:

“Estamos aquí porque no hay otra alternativa de paso. Llevamos demasiado tiempo escuchando anuncios de arreglos que nunca se cumplen. La vía tiene cierres, pasos restringidos y condiciones críticas que afectan a transportadores, pasajeros y comunidades enteras”, indicó.

Merchán explicó que el bloqueo no busca afectar a la ciudadanía sino llamar la atención del Gobierno Nacional y del Invías, entidades a las que reclaman presencia inmediata en la zona.

“Esto no es un capricho, es una necesidad urgente. La carretera está prácticamente colapsada, no se puede transitar con normalidad y eso nos genera pérdidas millonarias. El combustible escasea, los tiempos de viaje se duplican y la carga se queda represada”, agregó.

#Video | A esta hora se presentan bloqueos en la vía que de Sogamoso conduce a Aguazul. Transportadores de carga protestan porque ⁦@InviasOficial⁩ no les permitió el paso tras el cierre de la vía Bogotá- Villavicencio. pic.twitter.com/f95TZem64i — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 10, 2025

El líder transportador recordó que este corredor vial es fundamental para la economía regional, pues por allí se movilizan alimentos, insumos, hidrocarburos y productos agrícolas entre los Llanos y el centro del país.

“Cada día la situación se vuelve más insostenible. No hay vías alternas en condiciones adecuadas y la Transversal del Cusiana lleva años en contingencia. Lo único que pedimos es que dejen de improvisar y nos den una solución definitiva”, puntualizó.

Los transportadores advirtieron que mantendrán la protesta hasta que reciban compromisos concretos del Gobierno, al tiempo que pidieron a las autoridades territoriales servir como puente en la mesa de diálogo.