Esto respondió el Invías a los camioneros que pedían apertura de la Transversal del Cusiana

Tunja

El Instituto Nacional de Vías, informó que debido a que persisten las condiciones vulnerables y críticas en el sector habilitado por contingencia en el puente chorro blanco. Además de la zona de inestabilidad geológica que afecta el tránsito de la vía desde el km 77 en el sector de Curisí hasta el km 90 en Pajarito, siguen las restricciones al tránsito de vehículos de carga en la vía El Crucero – Aguazul, entre el km 16, sector El Crucero y el km 107 en Cupiagua en la Transversal del Cusiana, en los departamentos de Boyacá y Casanare.

Advierte el Invías sobre la necesidad de asegurar la integridad de los usuarios al transitar por esta vía y reriteró que hay restricción al tránsito de vehículos con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas, entre los kilómetros 16 al 81, y entre los kilómetros 82 al 107.

Además de restricción al tránsito de vehículos con peso bruto vehicular superior a 28 toneladas, entre los kilómetros 81 y 82.

Recordemos que el presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano había hecho la solicitud como contingencia ante el cierre por tiempo indefinido de la vía Bogotá – Villavicencio.