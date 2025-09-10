Transportadores de carga bloquean la Transversal del Cusiana entre Sogamoso y Yopal

Sogamoso

Sorprendidas se declararon las autoridades de Sogamoso por los bloqueos que a esta hora realizan transportadores de carga pesada que llegaron al municipio con la esperanza de que les permitieran el paso por esta vía alterna hacía el oriente del país. El secretario de Gobierno del municipio, Alexander Merchán se declaró preocupado, pues las peticiones están en manos del Gobierno nacional.

“Infortunadamente en este momento tenemos un bloqueo por un grupo de transportadores que quieren llamar la atención del Gobierno nacional y departamental frente a la imposibilidad de pasar por la vía al llano. En este momento la única vía alterna que hay frente a Villavicencio es la por la ciudad de Sogamoso hacía Yopal. El inconformismo es porque las autoridades han tomado medidas frente a los vehículos que transportan carga por su peso, les han impuesto comparendos y llegando a Pajarito, el Invías no les ha permitido el paso”.

Los camioneros se quejan de las pérdidas que les genera estar parqueados en Sogamoso.

“Llevan varios días aquí en Sogamoso, donde no han podido pasar y eso les ha generado una molestia y una controversia pues los vehículos no pueden pasar por la vía al llano y esa ha sido la dificultad. En este momento ellos llaman la atención del Gobierno nacional que los escuchen”.

El secretario Merchán advirtió que las protestas tienen incomunicado a Sogamoso.

“Nosotros estamos ahorita incomunicados con la vía al Llano porque se hizo en toda la salida de Sogamoso hacia la vía de El Crucero. Esta es una vía principal entre Aquitania y Pajarito y eso nos dificulta precisamente porque ya se están represando los vehículos, el transporte de carga, el transporte de alimentos y el transporte de pasajeros”.

El presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano le había solicitado al Invías que levantara las restricciones por esa vía alterna como contingencia por el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, pero no fue posible.

El Instituto Nacional de Vías advirtió que persisten las condiciones vulnerables y críticas en la carretera por lo que es necesario preservar la integridad de los usuarios de la vía.