Oferta laboral para técnicos colombianos en Canadá, ¿en qué área? Pagan $12.566.666

Una importante compañía canadiense, acreditada por Inmigración Canadá, en convenio con la Agencia Pública de Empleo SENA, requiere perfiles de colombianos para trabajar en el país de Canadá.

Las personas que estén interesadas en participar de esta convocatoria tienen que cumplir al 100% con el perfil propuesto en la aplicación web de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA, para lo cual podrá registrar y también actualizar su hoja de vida en el sistema, indicando en el campo de “Intereses ocupacionales” de la pestaña experiencia laboral la ocupación de su interés, de acuerdo con la solicitud que se describe a continuación:

¿Cómo es el proceso?

1. Quienes estén interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario.

2. Los candidatos deberán registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx y postularse a la vacante de su interés.

3. Si el proceso de selección es de forma presencial, las personas preseleccionadas deberán tener disponibilidad para desplazarse al proceso de selección de cuenta propia, a la ciudad que se determine. Si este proceso, por el contrario, se realiza de forma virtual, los candidatos preseleccionados van a ser contactados por la empresa para verificación del perfil, luego se citará a una entrevista virtual, en el mes que también será indicado por la empresa, por lo que se deberá tener disponibilidad para conectarse en la fecha y hora indicada.

4. La postulación para acceder a estas vacantes solo se podrá realizar por medio de la aplicación web de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx otras candidaturas por otros portales de empleo, a la página de la empresa o a las redes sociales de la empresa, no serán tenidas en cuenta.

También debe tener en cuenta que de ser seleccionado para el perfil requerido por la empresa, el lugar de ejecución de las vacantes es en Canadá. Para quienes están interesados deberán tener pasaporte vigente o iniciar trámite.

En total hay disponibles 20 vacantes para esta empresa canadiense.

¿Cuál es el perfil requerido?

Técnico de servicio automotriz

Condiciones

Educación: Técnico o tecnólogo.

Experiencia: 36 meses (3 años).

Idioma: francés intermedio.

Tipo de contrato: Fijo.

Duración del contrato: 24 meses.

Salario: El salario es de 4.333 CAD mensuales, lo que equivale aproximadamente a $12´566.666 COP mensuales.

Jornada laboral: Completa.

Horario de trabajo: 40 horas semanales.

Lugar de ejecución de las vacantes: Canadá.

Prestaciones sociales: Horas Extras.

Beneficios: Visa de trabajo para aplicante y tiquete de Bogotá-Canadá sin costo, beneficios adicionales relacionados con condiciones laborales seguras.

Fechas de la convocatoria

Apertura: 4 de septiembre de 2025.

Cierre: Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 26 de septiembre de 2025.

Debe tener en cuenta: recuerde que una vez se cumple el número de hojas de vida requeridas para cada vacante, la solicitud no estará disponible pues pasará a un estado de seguimiento, así la fecha de cierre no se haya cumplido.