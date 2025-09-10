Si desea incorporarse a la Policía Nacional, está a tiempo para presentarse

La Policía Nacional mantiene abierta su convocatoria para hombres y mujeres que deseen hacer parte de la institución, ya sea como auxiliares, patrulleros u oficiales.

La invitación también está dirigida especialmente a jóvenes del departamento de Bolívar y del área urbana y rural de Cartagena.

El intendente Jesús Luján Tangarife, jefe del grupo de incorporación de la Policía en Bolívar, explicó que los auxiliares prestan un servicio temporal de 12 meses, prorrogable hasta 18 según su comportamiento, mientras que los patrulleros y oficiales son profesionales de carrera dentro de la institución.

Requisitos clave para ingresar a la Policía Nacional

Si está interesado en unirse a la Policía Nacional, estos son los requisitos básicos según la modalidad de incorporación:

Auxiliares de Policía: deben tener entre 18 y 23 años, ser solteros, no tener hijos y no contar con antecedentes penales.

Patrulleros de Policía: pueden incorporarse desde los 17 años y medio. Se exige no registrar antecedentes penales y cumplir con el proceso de selección que incluye pruebas físicas y psicológicas.

Oficiales de Policía: la incorporación está abierta desde los 16 años. Al igual que en las demás modalidades, es requisito no tener antecedentes judiciales. En este caso, el ingreso abre la posibilidad de hacer carrera como profesional dentro de la institución.

La edad máxima varía según el nivel educativo: hasta 22 años para bachilleres, 25 para técnicos y 30 para profesionales que aspiren al curso de patrulleros.

Actualmente hay 7.000 cupos disponibles a nivel nacional para patrulleros, quienes ingresarán en diciembre, y 200 cupos para oficiales en enero de 2026.

Beneficios económicos y laborales

Los jóvenes que presten servicio en Cartagena recibirán una bonificación aproximada de $1.800.000 mensuales, mientras que en los otros municipios del departamento el pago ronda $1.000.000, debido a que allí tienen cubiertos transporte y alimentación.

“Los estudios académicos aumentan las posibilidades de ingreso y definen el tipo de ocupación que desempeñará el aspirante dentro de la institución. Hay múltiples especialidades como infancia y adolescencia, comunicaciones estratégicas, investigación criminal, inteligencia o Gaula”, explicó el intendente Luján.

Proceso de selección

El ingreso sigue un protocolo establecido por resolución de la Dirección de la Policía Nacional. Este incluye valoraciones médicas, odontológicas, psicológicas y físicas, así como visitas domiciliarias y verificación de antecedentes.

“El año pasado en diciembre incorporamos 345 jóvenes en Cartagena y en mayo cerca de 200 más para patrulleros. La mayoría provenían de comunidades vulnerables que vieron en la Policía una oportunidad de superación”, indicó Luján.

Funciones principales en Cartagena y Bolívar

Los auxiliares de Policía cumplen principalmente labores en el sector del turismo, actividades comunitarias, apoyo a la seguridad en barrios e instalaciones. “De hecho, el 70% se desempeña en el área turística”, agregó el suboficial.

Por su parte, los profesionales de Policía se orientan hacia especialidades durante el curso de formación, pero la base sigue siendo la vigilancia comunitaria, representada en el policía de cuadrante.

Estabilidad y carrera profesional

El intendente recalcó que ingresar a la institución garantiza una carrera estable de al menos 25 años de servicio, con seguridad social y posibilidades de crecimiento. “Muchos jóvenes entran como bachilleres y en el camino se profesionalizan. Hoy tenemos policías que son psicólogos, abogados o trabajadores sociales, todos parte activa de la institución”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Plazos de la convocatoria

Patrulleros: convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre de 2025.

Auxiliares: nueva convocatoria en curso, con ingreso previsto para noviembre de 2025.