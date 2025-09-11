Armada liderará jornada de declaración, caracterización, acreditación y feria de servicios

En el marco de la construcción de paz, la Armada de Colombia en articulación con entidades del orden regional y nacional liderará una jornada de declaración, caracterización, acreditación y feria de servicios en la ciudad de Cartagena, la cual tiene como objetivo principal efectuar el acceso oportuno a trámites y servicios para el reconocimiento y la dignificación de los miembros de la Fuerza Pública, víctimas del conflicto armado interno y sus familias.

Este evento se desarrollará del 23 al 25 de septiembre de 2025 en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo Naval del Caribe, y contará con la participación de la Unidad para las Víctimas, Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal), entidades universitarias y de bienestar que ofertarán sus servicios y actividades a todos los asistentes.

Esta iniciativa permitirá conocer su estado de vulnerabilidad y activar, en coordinación con las entidades correspondientes, la ruta de atención a víctimas establecida en la Ley 1448 de 2011 modificada por la Ley 2421 de 2024, en lo concerniente a la declaración de hechos victimizantes, la inscripción y/o actualización del Registro Único de Víctimas ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV -, teniendo en cuenta cada caso en particular, y demás requerimientos asociados a quienes han sufrido los embates del conflicto armado interno.

Por su parte, se dará apertura a la jornada de declaración, toma de registro y feria de servicios mediante un acto protocolario con asistencia de autoridades del Comando Conjunto Estratégico de Transición -CCOET- del Comando General de las Fuerzas Militares, Armada de Colombia, Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Policía Nacional, Gobernación de Bolívar, Alcaldía Mayor de Cartagena y demás personal de las entidades que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-.

Es importante recordar que, para la inscripción, caracterización o solicitud de acreditación se debe considerar lo siguiente:

1. Debe ser integrante activo o retirado de las Fuerzas Militares de Colombia o de la Policía Nacional, o familiar de un miembro de la Fuerza Pública que haya sufrido un hecho victimizante en el marco del conflicto armado interno.

2. Contar con la copia del informe administrativo por lesión, copia de la epicrisis de la historia clínica o de la junta médico laboral, copia de la denuncia penal si se interpuso, registro civil de matrimonio o, en su defecto, dos declaraciones extrajuicio que demuestren unión marital de hecho, registro civil de nacimiento de los hijos, registro civil de defunción y copia del informe administrativo por muerte del integrante de la Fuerza Pública, y demás soportes documentales, audiovisuales o de prensa relacionados con el hecho victimizante, necesarios para ser aportados en el momento de la toma de declaración o solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas -RUV-.

3. Para mayor información comunicarse al número institucional de la División de Víctimas de la Armada de Colombia, celular 3123519865.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Armada de Colombia, a través de la Dirección de Apoyo a la Transición de la Jefatura Jurídica, continuará articulando esfuerzos que permitan contribuir al reconocimiento, atención y acompañamiento de los militares, policías y civiles víctimas del conflicto armado interno, en procura de garantizar el acceso efectivo a la oferta institucional, promover la reparación integral y fortalecer los lazos de confianza en el contexto del derecho a la verdad, justicia y garantía de no repetición.