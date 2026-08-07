Ministerio de Educación otorga reconocimiento a Unicartagena por ampliación de cobertura

En una ceremonia privada que se llevó a cabo en la Biblioteca Fernández Madrid del Claustro San Agustín, se dio a conocer el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a la Universidad de Cartagena en virtud de su compromiso, liderazgo y trabajo articulado en la implementación de los Planes Integrales de Cobertura y el fortalecimiento de la regionalización institucional.

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La placa fue recibida por el rector Willian Malkún Castillejo quien destacó que este es un logro colectivo: “Estos resultados han sido posibles gracias a la articulación de muchas capacidades institucionales. El reconocimiento pertenece a toda la Universidad de Cartagena y simboliza el trabajo de quienes planearon, formularon y gestionaron los proyectos, y, especialmente de los equipos de trabajo de los centros tutoriales que sostienen diariamente nuestra presencia en los territorios. También pertenece a nuestros estudiantes, quienes nos recuerdan por qué vale la pena seguir trabajando”.

En los últimos años la institución fortaleció sus esfuerzos de la mano del gobierno nacional para maximizar el impacto de su oferta educativa. Entre 2022 y 2026, la matrícula de estudiantes de primer curso en los Centros Tutoriales creció aproximadamente un 63 %. Entre los periodos 2024-1 y 2026-1, ocho programas académicos generaron 21 aperturas o ampliaciones de oferta según el lugar de desarrollo o la jornada. De estas, 16 se desarrollaron directamente en los Centros Tutoriales y permitieron registrar 1.780 matrículas de primer curso. Son más de 1.700 nuevas oportunidades de acceso a la educación superior.

Edna Gómez Bustamante, vicerrectora de docencia destacó que “para Unicartagena, regionalizar no significa solamente trasladar un programa académico de Cartagena a otro municipio. Implica escuchar los territorios, comprender sus necesidades, reconocer sus capacidades y construir una oferta académica pertinente, incluyente y de calidad; acompañando a los estudiantes durante su trayectoria y fortaleciendo los Centros Tutoriales.”

Una apuesta colectiva por la regionalización

Durante el evento se entregaron reconocimientos a las Vicerrectorías de Bienestar Universitario, Administrativa, Aseguramiento de la Calidad y Docencia. Asimismo, a la Oficina Asesora de Planeación y el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico; y a los centros tutoriales de Magangué, Lorica, San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar, Mompox y Cereté; para destacar su compromiso y contribución a esta apuesta institucional.

Estos reconocimientos dejan claro que los logros obtenidos fueron posibles mediante diferentes estrategias como la creación de programas pertinentes, la ampliación de lugares de desarrollo, el aumento de cupos en programas de alta demanda, la apertura de nuevas jornadas y el fortalecimiento de la presencialidad en los territorios.

Finalmente el encuentro fue un espacio para reconocer un esfuerzo colectivo que permitió acercar la Universidad de Cartagena a los territorios y fortalecer una oferta académica pertinente, incluyente y de calidad transformando la vida de las personas y consolidándose como principal referente educativo y de desarrollo regional.