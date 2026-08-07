Accidente de tránsito en la Avenida Crisanto Luque deja a un motociclista lesionado

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves 6 de agosto en la Avenida Crisanto Luque, a la altura de la curva que conecta el sector de El Bosque con el Mercado de Bazurto. En el hecho, un motociclista resultó gravemente herido tras colisionar contra una tractomula a pocos metros del conjunto residencial Rincón del Alto Bosque.

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De acuerdo con versiones de testigos en la zona, el conductor se desplazaba en un vehículo de color rojo con negro cuando ocurrió el impacto que lo dejó tendido sobre la vía. Personas que transitaban por el lugar le brindaron los primeros auxilios mientras arribaba una ambulancia, la cual lo trasladó a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) asumió las indagaciones para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes. El hecho ocasionó traumatismos en la movilidad de este importante corredor vehicular que conecta con sectores como Manga y el Centro Histórico.