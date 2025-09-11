Proyecto del Minculturas cambiaría requisitos para construir en Cartagena: ¿Qué dice Camacol?

Bajo la premisa de observar y sostener el patrimonio histórico de La Heroica dispuesto en un área de 43.729 hectáreas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, expidió un proyecto de resolución “por medio del cual se declara como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional el Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias y se aprueba su Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)”.

La iniciativa ha causado preocupación en varios gremios, pero en el caso de los constructores, salieron a relucir inquietudes de quienes aseguran desconocer los verdaderos alcances de esta disposición.

En diálogo con Caracol Radio Irvin Pérez, gerente Regional de Camacol Bolívar, manifestó que es necesario aclarar muchos puntos, para tener certeza jurídica en la actividad que ellos desempeñan.

“Desde el gremio somos conscientes de la importancia del patrimonio en la ciudad, esa no es la discusión. Por el contrario apoyamos todo tipo de herramientas jurídicas que tengan como propósito preservar y conservar nuestro patrimonio. Pero eso tiene que hacerse con la rigurosidad que no se afecte a la ciudad, es decir, los mismos procesos económicos que la ciudad vive, entonces aquí a lo que nos enfrentamos permanentemente, es a normativas que deben profundizar y tener claridad para que no se puedan interpretar a futuro”, declaró el dirigente.

Por ahora, no ha sido revelada la fecha puntual del encuentro entre las partes, sin embargo, hay expectativa por el espacio donde el Gobierno pueda explicar en qué consiste el polémico acto administrativo.