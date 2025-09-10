Shakira es la artista latina más premiada en la historia de los Premios MTV Video Music Awards

La superestrella global Shakira ha marcado un nuevo hito en su carrera al obtener su séptimo premio MTV Video Music Award, consolidándose como la artista latina con más galardones en la historia de la prestigiosa ceremonia.

En la gala de anoche, la cantautora colombiana se alzó con el trofeo en la categoría de ”Best Latin" por su más reciente éxito, “Soltera”.

Este nuevo reconocimiento se suma a una ya impresionante lista de “hombres de la luna” que la artista ha acumulado a lo largo de su trayectoria, demostrando su vigencia y continua influencia en la industria musical.

Con este séptimo premio, Shakira no solo extiende su récord, sino que también reafirma su posición como un ícono indiscutible de la música latina a nivel mundial.

El camino de Shakira en los VMAs comenzó en el año 2000, y desde entonces ha sido reconocida por su innovación visual y su impacto cultural.