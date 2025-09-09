Sebastián Yatra estrena “Amen”: una invitación a la empatía desde Kenia

Sebastián Yatra, cantante, compositor y ganador del Latin GRAMMY, presenta el video de su sencillo “Amen”, una obra que nace de la reflexión sobre el papel del ser humano en el mundo y la urgencia de actuar con empatía.

El video, disponible en su canal oficial de YouTube, es el resultado de un viaje transformador a Kenia junto a la empresa social AUARA.

Dirigido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, el video documenta la visita de Yatra a comunidades vulnerables en Kenia, donde conoció de cerca la labor de las ONG Kirira y Kubuka.

En estos lugares, el acceso al agua potable es limitado y muchas niñas enfrentan riesgos como la mutilación genital y el matrimonio infantil.

La experiencia fue tan conmovedora que, según Yatra, “todos comenzamos a llorar en el carro mientras sonaba la canción. Supe que el video debía reflejar esa emoción”.

SEBASTIAN YATRA 2 KENIA CREDITO UNIVERSAL COLOMBIA Ampliar

El proyecto marca el inicio de una colaboración más profunda entre Yatra y AUARA, con acciones concretas en Kenia y Colombia.

En Chocó y Magdalena, se instalaron sistemas de purificación de agua que benefician a miles de personas. “Uno no entiende la magnitud de lo que pasa hasta que lo vive”, comentó Yatra, quien ahora impulsa iniciativas que buscan garantizar agua potable segura en comunidades vulnerables.

Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de AUARA, destacó el impacto de esta alianza: “La aportación de Yatra nos permite acelerar proyectos y dar visibilidad a una realidad que afecta a 400 millones de personas”.

Con “Amen”, Yatra no solo entrega una canción, sino un mensaje poderoso: todos podemos ser parte del cambio. Quienes deseen apoyar esta causa pueden visitar auara.org/pages/sy.