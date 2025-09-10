Precio del dólar en Colombia para este 10 de septiembre, según el Banco de la República

Dólar hoy en casas de cambio en Colombia: así cotiza la divisa este martes, 15 de abril de 2025 (Getty Images)

El dólar es una de las monedas con mayor estabilidad en el mercado internacional, sin contar que, muchos países al rededor del mundo prefieren comprar, ahorrar o vender esta divisa. En Colombia, esta no es una excepción, pues muchos colombianos prefieren asegurar su dinero o ahorros en dólares.

En algunos bancos del país, invertir en USD es posible, aunque existe una serie de condiciones dependiendo el banco al que se acuda. Según Wise, una página web que se dedica al estudio de mercados en un marco económico, realizando investigaciones y seguimientos, mostró que en el país si es posible invertir:

Adquiriendo dólares en efectivo

Abriendo una cuenta en USD

A través de acciones estadounidenses o fondos de inversión

Asimismo, un punto importante a tener en cuenta, es que allí se explica que la manera más sencilla de realizar una inversión, es acudiendo a una casa de cambio o a un banco con caja de divisa, se aconseja que la compra sea en efectivo para evitar una posible devaluación, ya sea por problemas en el mercado o si bien, la inflación comienza a escalar.

Por otro lado, es importante conocer el precio que tenga el dólar en la actualidad, pues el valor que tengan estos USD dependerá, también, de la cotización que maneje, ya sea dentro o fuer de Colombia.

A cómo está el dólar este 10 de septiembre en Colombia

El dólar en Colombia se cotiza para este 10 de septiembre, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.919 pesos, significando una disminución de $2 pesos, pues el día el pasado 9 de septiembre, su cotización fue de $3.921 pesos.

Por otro lado, la compra y venta de dólares puede variar dependiendo el sitio en el que se cotice, la ciudad y la casa de cambio a la que acuda. Además, es importante destacar que, estos valores pueden fluctuar según la región, pues no es lo mismo comparar el precio que se tiene en Cúcuta, con el que se tiene Medellín.

Casas de cambio: valor del dólar hoy Colombia

En las principales ciudades del país, el precio del dólar dependerá del lugar al que se acuda para cotizar la compra y venta de USD, pues el valor de este puede variar.

Así está la compra y venta:

Bogotá D.C. – Compra: $3,940 | Venta: $4,020

– Compra: $3,940 | Venta: $4,020 Medellín – Compra: $3,770 | Venta: $3,940

– Compra: $3,770 | Venta: $3,940 Cali – Compra: $3,850 | Venta: $3,990

– Compra: $3,850 | Venta: $3,990 Cartagena – Compra: $3,750 | Venta: $3,980

– Compra: $3,750 | Venta: $3,980 Cúcuta – Compra: $4,260 | Venta: $3,960

– Compra: $4,260 | Venta: $3,960 Pereira – Compra: $3,730 | Venta: $3,800

Cierre del dólar HOY en Colombia, 10 de septiembre

Según la divisa norteamericana, el precio del dólar cierra en $3,920 pesos colombianos, según el grupo Aval, lo que representa una disminución aumento de $2 pesos, en comparación con el precio de apertura del día de ayer, 9 de septiembre, que fue de $3,938 pesos.

