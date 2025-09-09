¡Sigue bajando! Cotización oficial del dólar en Colombia HOY 9 de septiembre, según Banrep

El precio del dólar en Colombia continúa bajando, y gracias a la reciente clasificación de la Selección Colombia al mundial, muchas personas ya están planeando sus viajes para asistir a la cita mundialista el siguiente año. Pues recuerde que la copa del 2026, será jugada en Canadá, Estados Unidos y México.

Diferentes expertos han asegurado que es un gran momento para adquirir planes de viaje, tiquetes de avión y entradas para eventos, pues podría pagar un precio menor que sí realiza estas mismas compras en otro momento.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), anunció el nuevo sistema que se implementará este año para la compra de tiquetes del mundial 2026, pues a pesar de que el día de mañana, 9 de septiembre, inicia la primera etapa de venta de tiquetes, no será igual a ediciones anteriores.

La FIFA estableció, que esta primera etapa de venta, será únicamente para quienes realicen su compra con una tarjeta Visa y que además tengan una cuenta FIFA ID registrada con anterioridad. Además, los interesados en comprar, no podrán hacerlo directamente, pues solo entrarán a un sorteo con el cual la organización seleccionara las personas que podrán adquirir sus entradas con prioridad.

Le podría interesar: Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva

En cuanto a los precios, se anunció que se manejarían precios variables según la demanda, que podrían incrementar a medida que avanza el torneo. Sin embargo, la organización ha comentado que las entradas para las primeras fases, tendrán valores que iniciarían en los $60 dólares y que podrían superar los $6,700 USD. También se comentó, que se ofrecerán planes donde los aficionados podrían comprar paquetes de entradas por ciudades (todos los partidos que se jueguen en una ciudad), o por selección, asegurando los tres juegos de la primera fase del torneo. Por estas razones, el precio bajo del dólar en la actualidad, no aseguraría un beneficio en la compra de los boletos para la cita mundialista.

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia?

El Banco de la República presenta la tasa representativa del mercado (TRM) en su página web, ofreciendo un precio de referencia para la compra, venta y demás transacciones que se realicen en dólares. Representando el valor de la divisa nacional frente a la moneda estadounidense.

Para el día de hoy, presentó una nueva baja, pues dada la tendencia en días anteriores, el dólar se encuentra actualmente por debajo de la barrera de los $4.000 pesos colombianos, registrando el precio más bajo en lo que va de año. Pues bien, además de esto, para el día de hoy, presentó una disminución de 15 pesos frente al valor de apertura del día de ayer, 8 de septiembre.

Según lo difundido por el Banco de la República, el precio del dólar para el día de hoy, 9 de septiembre, es de $3.945 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Le podría interesar: Trump lanza la “última advertencia” a Hamás para que libere los secuestrados israelíes

¿Cuánto cuesta el dólar en diferentes ciudades de Colombia?

Los siguientes valores representan un promedio de los precios establecidos por diferentes casas de cambio, por tal razón, al acudir a casas de cambio, podría encontrar valores mayores o menores a los presentados a continuación.

Bogotá D.C. – Compra: $3,946 | Venta: $4,004

– Compra: $3,946 | Venta: $4,004 Medellín – Compra: $3,792 | Venta: $3,943

– Compra: $3,792 | Venta: $3,943 Cali – Compra: $3,870 | Venta: $3,980

– Compra: $3,870 | Venta: $3,980 Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: $3,800 | Venta: $4,000 Cúcuta – Compra: $3,920 | Venta: $3,950

– Compra: $3,920 | Venta: $3,950 Pereira – Compra: $3,910 | Venta: $3,970

Otras noticias: Críptico mensaje de Trump desata temores de una intervención militar en Venezuela